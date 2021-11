Žena zalarmovala políciu, stala sa rukojemníčkou vo vlastnom dome: Keď zistíte, kto ju tam uväznil

Keď policajti dorazili na miesto a pristúpili k dverám domu, z tmy sa vynoril kusu a vyliezol jednému z policajtov po nohe, napísal spravodajský server The Guardian. Veterinárka a odborníčka na zvieracie správanie Rachael Strattonová sa domnieva, že správanie vačkovca bolo skôr prejavom strachu než agresie.

Podľa policajtov išlo o dospievajúceho kusua; buď ho niekto choval ako domáceho maznáčika, alebo išlo o jedinca, ktorý sa len nedávno osamostatnil od matky. Hliadka ho odviezla do divočiny, kde nebude mať možnosť obťažovať občanov, a vypustila bez toho, aby proti chlpatému únoscovi vzniesli obvinenia.

New Zealand possum holds woman ‘hostage’ at her home https://t.co/fXOt2I6uId