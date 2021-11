Hrozivé odhalenie vedcov: Počas pandémie nastal nevídaný jav, no už je nenávratne preč

GLASGOW - Dramatický a vítaný pokles emisí oxidu uhličitého počas pandémie covidu-19 už zas do značnej miery zmizol a svet vypúšťa do atmosféry takmer rovnaké objemy skleníkových plynov ako pred pandémiou, uviedli vedci z projektu Global Carbon Project vo svojej výročnej správe. Jej závery predstavili vo štvrtok na klimatickej konferencii COP26 v škótskom Glasgowe.

Vďaka obmedzenému pohybu ľudí a zastaveniu časti ekonomiky v roku 2020 klesli globálne emisie oxidu uhličitého o 5,4 percenta čo je najvýraznejší pokles od druhej svetovej vojny. Tento rok ale emisie podľa odhadov vedcov na základe doterajších údajov stúpnu o 4,9 percenta a priblížia sa tak úrovni miery znečisťovania v roku 2019. Zatiaľ to Európska únia či Spojené štáty vypustili tento rok menej CO2 než v roku 2019, priemyselná výroba v Číne, naopak, zrýchlila a tamojšie emisie tento rok stúpli v porovnaní s predvlaňajším rokom o sedem percent. Emisie Indie, ďalšieho z veľkých znečisťovateľov, stúpli o tri percentá.

Zdroj: Getty Images

Pri započítaní údajov o CO2 vypustenom spaľovaním fosílnych palív, teda uhlia a plynu, a o emisiách z priemyselnej výroby budú tento rok svetové emisie 36,4 miliardy ton CO2. Vlani to bolo 34,8 miliardy ton. Ak by sme zarátali aj vplyv masívneho výrubu lesov či ničenia lúk, ktoré sa horšie odhadujú, vypustili sme minulý rok do ovzdušia 39 miliárd ton oxidu uhličitého. To je o 40 percent viac než v roku 1990, uvádza Le Monde v článku o novej štúdii. Podľa tohtoročných údajov Čína vypustí do vzduchu 31 percent svetových emisií, na druhom mieste sú so 14 percentami USA. Sedem percent majú na svedomí EÚ a India. Čína je taktiež jediný štát, ktorému rástol objem emisií aj v pandemickom roku 2020, a to o 1,4 percenta.

Zdroj: thinkstock.com

Ostáva nám jedenásť rokov

"Nie je to pandémia, čo nás prinúti zmeniť náš prístup. Sú to rozhodnutia, ktoré sa prijmú tento a budúci týždeň. Pandémia nezmení povahu našej ekonomiky," uviedla v Glasgowe spoluautorka výskumu klimatologička Corinne LeQuereová z britskej University of East Anglia. Ak chce svet udržať globálne otepľovanie pod kritickou hranicou 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predpriemyselnou érou, má na to posledných jedenásť rokov, upozorňuje štúdia.