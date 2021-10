Experti na KORONAVÍRUS radia: Týmto štyrom aktivitám by ste sa počas jesene mali vyhnúť

ATLANTA - Všetci túžime stráviť tohtoročnú jeseň a zimu inak ako minulý rok. Počet zaočkovaných síce pomaly pribúda, ale to ešte neznamená, že nás nemôže ohroziť riziko infikovania sa vírusom SARS Cov-2. Odborníci preto neustále apelujú na verejnosť a odporúčajú, aby ľudia počas nadchádzajúcich mesiacov v záujme ochrany zdravia niektoré aktivity radšej vynechali.

Zatiaľ čo plne zaočkovaní ľudia sú do veľkej miery chránení pred ochorením COVID -19, niektorí z nich sa aj tak nakazia a prekonajú tzv. prielomovú infekciu. To je dôvod, prečo experti apelujú na zvýšenú ostražitosť, a to najmä v tomto období, kedy sa vírus intenzívne šíri. Zároveň radia, aby sa ľudia vyhýbali niektorým jesenným aktivitám a radšej ich odložili až na budúci rok.

Stretnutia počas jesenných sviatkov (Dušičiek)

Ak sú členovia vašej rodiny očkovaní, môžete sviatky pokojne stráviť normálnejším spôsobom. Najväčšie riziko predstavujú stretnutia s neočkovanými. "Dať sa zaočkovať je dôležité, pretože to nielenže prospeje vášmu zdraviu a zdraviu vašej rodiny, ale uľahčí to aj váš spoločenský život," uviedol hlavný poradca pre pandémiu v Bielom dome Anthony Fauci. Rovnako zmýšľa aj Americké Centrum pre ochranu a prevenciu chorôb (CDC).

Zdroj: Getty Images

Virológovia sa niektorých jesenných aktivít radšej nezúčastnia

Experti na vírusy určité aktivity v tomto období radšej vynechajú. Riaditeľ nadácie Angiogenesis Foundation William Li podľa vlastných slov tento rok počas Halloweenu vynechá návštevu strašidelného domu, pretože v týchto priestoroch pravdepodobne chýba kvalitná ventilácia a "kričiaci ľudia sršia okolo seba kvapôčky, o ktorých ostatní nevedia". Jesenné trhy, halloweenske večierky a karnevaly sa síce zvyčajne konajú vonku, ale podľa odborníka bývajú často veľmi preplnené. Riziko je oveľa väčšie, keď ste v dave alebo v husto zaplnených vnútorných priestoroch, kde môže niekto prenášať vírus.

Zdroj: Getty Images

Snažte sa znížiť riziko nákazy

Je v konečnom dôsledku len na vás, akých jesenných aktivít ste ochotní sa tento rok zúčastniť. Ak však pôjdete na miesta, kde sa bude zhromažďovať viac ľudí, expertka na vírusy a riaditeľka laboratória iGenex v Kalifornii Jyotsna Shahová odporúča, aby ste nosili rúška, dodržiavali dostatočnú vzdialenosť a umývali si ruky, najmä pokiaľ ide o vnútorné aktivity alebo preplnené vonkajšie akcie. "Samozrejme, ak máte príznaky ochorenia COVID-19, tak okamžite zostaňte v karanténe a nechajte sa otestovať bez ohľadu na to, či ste očkovaný."