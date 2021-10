Experti upozorňujú na nový variant KORONAVÍRUSU: Začína sa šíriť delta+!

Vo Veľkej Británii zachytili nový variant koronavírusu označovaný ako delta+, odborným názvom AY.4.2. Zatiaľ síce nie je zaradený medzi mutácie vyvolávajúce obavy, ale je pozorne monitorovaný. Viacerí experti ale očakávajú, že už čoskoro bude zaradený k "variantom záujmu". AY.4.2 je odnož kmeňa delta, ktorý je v Spojenom kráľovstve dominantný. Okrem údajov o zvyšujúcom sa percente sekvenovaných prípadov COVID-19 však odborná verejnosť disponuje iba obmedzenými informáciami.

To summarise, the recent rise in the UK of AY.4.2 would be compatible with a transmissibility advantage of ~10%. As such, it feels worthwhile keeping an eye on it. Though, based on its genetic make-up, it is not a priori an obvious VoC candidate.

