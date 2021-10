KORONAVÍRUS Účinnosť tejto vakcíny proti nákaze klesá po určitom čase najviac

Zaočkovaní ľudia sú chránení pred závažným priebehom ochorenia COVID-19. Nárast počtu pozitívnych prípadov za posledné mesiace však ukazuje, že ochrana pred koronavírusovou infekciou, ktorú poskytujú vakcíny, nemusí byť taká účinná ako kedysi. Mnohých očkovaných preto zaujíma, do akej miery je chránený ich imunitný systém. Nedávny výskum ukázal, že pravdepodobnosť nákazy je ovplyvnená dĺžkou doby od očkovania, vekom a prítomnosťou variantu delta. Nové zistenia zdravotníckych úradov štátu New York ale naznačujú, že schopnosť odolať infekcii závisí aj od druhu vakcíny.

Vedci to zistili analýzou dát od viac ako 8,8 milióna dospelých z New Yorku. Porovnávali v nej údaje z celoštátnych databáz testovania, nemocníc a registrov očkovacích látok, ktoré boli zhromaždené od januára do augusta tohto roku. Medzi viac ako 5,7 milióna plne zaočkovanými osobami zaznemali viac ako 38 000 prielomových infekcií a zistili, že k najväčšiemu poklesu účinnosti došlo u vakcíny od spoločnosti Pfizer/BioNTech, a to vo všetkých vekových kategóriách. U jej príjemcov vo veku od 18 do 49 rokov došlo k zníženiu účinnosti vakcíny o 24,6 percenta, vo vekovej skupine 50 až 64 rokov o 19,1 percenta a u osôb starších ako 65 rokov o 14,1 percenta.

Pokles účinnosti bol zaznamenaný aj pri vakcínach Moderna a Johnson & Johnson, a to o 18 percent a o 19,2 percenta u osôb vo veku 18 až 49 rokov, ďalej o 11,6 percenta, resp. 10,8 percenta vo vekovej skupine 50 až 64 rokov a o deväť percent a o 10,9 percenta u osôb od 65 rokov veku. "V rámci analýzy veľkých skupín obyvateľov štátu New York sme od mája do augusta 2021 pozorovali podstatné poklesy účinnosti očkovania proti COVID-19. Tieto poklesy nastali súčasne vo vekovej, produktovej a časovej kohorte, pričom najväčšie poklesy boli pozorované u príjemcov vakcíny Pfizer," uviedli autori štúdie. Ich zistenia sa tak do značnej miery zhodujú s nedávnymi rozhodnutiami o treťom očkovaní. Posilňovacie dávky boli preukázané ako bezpečné a účinné pre zvýšenie krátkodobej ochrany pred variantom delta.

Podľa odborníkov je vakcína od Pfizer/BioNTech stále dostatočne účinná a mladšiu vekovú skupinu chráni pred závažným priebehom covidu. Medzi príjemcami tejto vakcíny od 65 rokov veku sú zaznamenané mierne poklesy hospitalizácie. V staršej vekovej skupine klesla účinnosť očkovania proti hospitalizácii v období od mája do augusta z 95 percent na 89,2 percenta u príjemcov Pfizeru a z 97,2 percenta na 94,1 percenta u zaočkovaných Modernou.

"Zaznamenali sme obmedzené dôkazy o znížení účinnosti vakcíny u osôb vo veku 18 až 64 rokov. Aj keď sme v tejto vekovej skupine pozorovali skoré poklesy účinnosti proti infekcii, tak v období, keď v New Yorku prevládal variant delta, došlo k určitému ustáleniu. Pokračujúca slabnúca ochrana by tak mohla byť problémom pre osoby mladšie ako 65 rokov," uviedol hlavný autor štúdie Eli Rosenberg.