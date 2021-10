Prieskum v šiestich štátoch: Opatrenia proti KORONAVÍRUSU majú čoraz menšiu podporu

PARÍŽ - Po takmer dvoch rokoch od vypuknutia pandémie COVID-19 sa v prieskumoch vo viacerých krajinách čoraz viac ľudí vyslovuje za to, že prednosť pred protiepidemickými opatreniami by mala dostať ekonomika, a to aj keby to malo viesť k väčšiemu počtu úmrtí. Informovala o tom v pondelok francúzska agentúra AFP.

Prieskum verejnej mienky vykonali v USA, Británii, Francúzsku, Nemecku, Švédsku a Japonsku. V každej z týchto krajín pritom podpora protipandemických opatrení idúcich na úkor ekonomiky poklesla – oproti máju najviac v Nemecku a Británii.

Ľudia sú proti zavedeniu prísnych opatrení

V Nemecku je za uprednostnenie opatrení proti covidu 40 percent obyvateľstva, kým v máji to ešte bolo 49 percent. Dovedna 39 percent ľudí v prieskume v Nemecku zdôrazňovalo potrebu zohľadniť najmä ekonomiku. Predtým to bolo 30 percent. V Británii v máji kládlo dôraz na epidemické opatrenia 61 percent ľudí, teraz už iba 42 percent. Vo Francúzsku majú proticovidové reštrikcie najnižšiu podporu: 36 percent, pričom rovnaký podiel ľudí dáva prednosť ekonomike. Ako ukázal prieskum, vo všetkých krajinách sa väčšina ľudí vyslovila proti opätovnému zavedeniu prísnych opatrení, a to aj keby mali byť nemocnice v zime zahltené pacientmi s covidom.

Prehlbujú sa konflikty medzi očkovanými a neočkovanými

Správa konzultačnej spoločnosti Kekst CNC tiež uvádza, že nálada "sme v tom spolu", keď ľudia v mnohých krajinách z balkónov tlieskali zdravotníkom, postupne vyprchala. Namiesto toho sa prehlbujú rozpory medzi očkovanými a neočkovanými – najviac v USA, kde 58 percent respondentov uviedlo, že by necestovali do málo zaočkovaných oblastí v krajine. Američania tiež väčšinovo uprednostňujú prácu z domu, a to preto, aby sa vyhli kontaktu s nezaočkovanými kolegami. USA však zároveň predstihli Francúzsko v úrovni odporu proti covidovému očkovaniu, všíma si AFP. Celkovo 79 percent Američanov uviedlo, že sa dali zaočkovať alebo tak hodlajú urobiť. V Británii to bolo 91 percent, v Nemecku 88 percent a vo Francúzsku 84 percent.