Jedinečné odhalenie o Viagre: Zrejme pomáha znižovať riziko vzniku vážnej choroby

CLEVELAND - Viagra, liek používaný na zlepšenie erekcie, možno znižuje riziko prepuknutia Alzheimerovej choroby. V novej štúdii to zistili vedci z amerického Clevelandu, ktorí skúmali štatistické údaje siedmich miliónov pacientov a došli k záveru, že u užívateľov viagry existuje o 69 percent nižšie riziko demencie. Výsledky sú sľubné, možný účinok Viagry ale musia potvrdiť klinické testy.

Odborníci najskôr v databáze povolených liečiv hľadali tie, ktoré ovplyvňujú hladiny proteínu tau a bielkoviny amyloidu, čo sú kľúčové ukazovatele pri diagnostikovaní Alzheimerovej choroby. "Sildenafil, ktorý v predklinických modeloch dokázal výrazne zlepšovať kognitívne schopnosti a pamäť, sa ukázal byť najlepším kandidátom," uviedol šéf výskumného tímu Feixiong Cheng s odkazom na liečebnú látku, ktorá sa predáva práve pod názvom Viagra.

Zdroj: TASR/AP

V štatistických dátach potom experti hľadali práve užívateľov Viagry a dospeli k tomu, že v skupine ľudí, ktorí tento liek brali, bolo riziko ochorenia na Alzheimera o 69 percent nižšie ako u tých, ktorí ho neužívali, a to so zohľadnením ďalších faktorov, ako sú vek alebo etnický pôvod. Podľa štúdie ale nemožno s istotou povedať, či medzi užívaním Viagry a prevenciou demencie existuje kauzálny vzťah. To musí určiť ďalší výskum.

Alzheimerova choroba je neurodegeneratívne ochorenie mozgu, na ktoré neexistuje žiadna účinná liečba. Sprevádza ho porucha myslenia, pamäti aj úsudku. Chorý stráca pamäť aj bežné návyky, schopnosť orientácie v čase a priestore, prestáva byť schopný komunikácie a samostatného pohybu a nespoznáva svojich blízkych.