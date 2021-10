VIDEO Na sociálnych sieťach sa šíri šialená výzva: Nikdy ju neskúšajte, dokáže zabiť!

NEW YORK - Na sociálnych sieťach sa objavil ďalší, mimoriadne nebezpečný trend. Ten spočíva v prehltnutí proteínového prášku nasucho, to znamená bez zapitia či rozmiešania vo vode. Podľa lekárov to môže viesť k pľúcnym či srdcovým záchvatom, u detí dokonca k smrti.

Pokiaľ na internete uvidíte výzvu, podľa ktorej by ste mali prehltnúť proteínový prášok nasucho, určite ju ignorujte. V opačnom prípade si koledujete o vážne zdravotné problémy. Študent pediatrie na Princetonskej univerzite v USA Nelson Chow povedal, že prehĺtanie akéhokoľvek nezriedeného prášku môže byť riskantné. "Vysoko koncentrovaný prášok môže viesť k zaduseniu, náhodnému vdýchnutiu či inému zraneniu spôsobenému nadmernou spotrebou alebo smrti."

Vo svojej štúdii sa medik zameral na skúmanie rizikového správania mladistvých súvisiaceho s používaním aplikácie TikTok pred cvičením. Táto platforma je známa tým, že ju využívajú najmä dospievajúce osoby. Vedecký tím zhromaždil sto tiktokových videí s hashtagom #preworkout a analyzoval lajky, spôsob požitia, počet porcií a kombináciu s inými látkami. Užívanie rôznych doplnkov pred tréningom v posledných rokoch stúpa na popularite. Ak sa užijú pred cvičením, sú obvykle spájané so zlepšením športového výkonu a zvýšením energie a koncentrácie.

Predtréningové doplnky sa zvyčajne predávajú v práškovej forme, určené na kombináciu s vodou a konzumované ako nápoj. Často obsahujú vysoké koncentrácie kofeínu zmiešané s látkami ako je beta-alanín, L-citrulín a BCAA. Takmer v dvoch tretinách skúmaných videí figurovali muži. Len jedno z dvanástich videí znázorňovalo použitie doplnkov podľa pokynov. Najpopulárnejšími látkami, ktoré ľudia užívali, boli energetické nápoje a alkohol. Užívateľom pritom hrozilo extrémne vysoké riziko nadmernej spotreby alebo náhodného vdýchnutia prášku pred cvičením.

Dvadsaťročná influencerka Briatney Portillová si riziko tzv. suchej výzvy zažila na vlastnej koži, keď v júni 2020 utrpela infarkt. "Po tom, čo som užila predtréningový výživový doplnok, som cítila chvenie a svrbenie po celom tele, čo nebol dobrý pocit, ale vygooglila som si to a bolo tam napísané, že ide o normálny vedľajší účinok. Začala som teda cvičiť," opísala nepríjemné momenty v rozhovore pre BuzzFeed. Následne ale pocítila ťažobu na hrudníku a miernu bolesť. Myslela si, že to môže byť úzkosť alebo záchvat paniky, a tak sa rozhodla to ignorovať a pokračovať v tréningu. Po príchode do práce však už bola nútená zavolať záchranku a skončila v nemocnici.

Lekári jej povedali, aby sa vyhýbala kofeínu a bola opatrná pri užívaní doplnkov. So svojou skúsenosťou sa podelila preto, aby dala ostatným vedieť, aké nebezpečné môžu byť trendy na sociálnych sieťach. "Chcem len, aby si ľudia dávali pozor na to, čo konzumujú. To, že to vidíte online, neznamená, že je to bezpečné," odkázala Briatney.