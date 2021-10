Málo známe ochorenie môže spôsobiť náhlu smrť: Postihuje aj na pohľad mladé a zdravé ženy!

NEW YORK - Keď sa povie infarkt, mnohí si okamžite predstavia staršieho človeka, ktorý trpí nejakými zdravotnými problémami. Odborníci však varujú, že infarkty postihujú aj podstatne mladšie ročníky. Obzvlášť sa obracajú na ženy vo veku približne dvadsaťdva rokov, ktoré môže postihnúť táto málo známa zdravotná komplikácia.

Ide o spontánnu disekciu koronárnej artérie (SCAD), ktorá nastáva, keď sa v krvnej cieve v srdci vytvorí trhlina. Môže spomaliť alebo zablokovať prietok krvi do srdca, čo spôsobí srdcový infarkt, abnormality srdcového rytmu alebo náhlu smrť, hovoria odborníci z Mayo Clinic.

Vo všeobecnosti je to nezvyčajný stav, ale lekári naliehajú na ženy, aby neignorovali symptómy. Tento stav je najbežnejší u žien vo veku od 30 až 60 rokov, no odborníci varujú, že postihuje aj zdravé ženy vo veku okolo 22 rokov.

Zdroj: Getty Images

Lekári niekedy nevedia, čo robiť

Michele DeMarcová (33) povedala, že sa cítila, akoby mala na hrudi „slona“ a kvôli tomuto stavu sotva mohla chodiť. Keď sa prvýkrát začala cítiť zle, domnievala sa, že sa nemusí báť, pretože mala pocit, že je „vo všeobecnosti fit a zdravá“. Michele čakala na britskej pohotovosti 45 minút, pričom lekári klasifikovali jej príznaky ako záchvat paniky. Po viacerých testoch sa zistilo, že v skutočnosti mala infarkt. Lekári verili, že Michele bola „závislá od kokaínu“ a Michele tvrdila, že lekári „nevedeli, čo majú robiť“. Celkovo Michele uviedla, že za posledných 10 rokov utrpela tri infarkty SCAD.

V inom prípade žena vo veku okolo 30 rokov zavolala na číslo 911 v USA a povedala operátorovi, že pociťuje „neznesiteľné bolesti na hrudníku“. Prišli záchranári a povedali, že to nebol infarkt a odišli. Len o niekoľko hodín neskôr bola pacientka prevezená do nemocnice, kde testy potvrdili, že skutočne trpela SCAD.

Zdroj: gettyimages.com

Nesprávna diagnostika

Riaditeľka Mayovho výskumného programu SCAD Sharonne N. Hayesová povedala, že zdravotnícki pracovníci by nemali prepúšťať pacientov, ktorí majú obavy o svoje zdravie. Hovorila s mnohými pacientmi, ktorí týmto problémom trpeli – niektorí boli vo veku 20 rokov. „Podobne ako pri bežnom infarkte môžu pacienti pociťovať celý rad symptómov, ako je tlak na hrudníku, bolesť a dýchavičnosť. Čo sa však líši, je to, koho tento stav postihne. Neočakávame, že 22-ročný človek bude mať príznaky srdcového infarktu,“ vysvetlila Hayesová. Dodala, že jedným z mnohých dôvodov, prečo sú ženy nesprávne diagnostikované, je to, že klinické štúdie SCAD nezahŕňali ženy. SCAD sa totiž líši od normálneho srdcového infarktu v tom, že tepna môže byť jemná a niekedy rozpletená, zatiaľ čo pri normálnom srdcovom infarkte majú pacienti často zavedený balónik na otvorenie tepny.

Zdroj: Getty Images

Trvajte na poriadnom vyšetrení

Hayesová uviedla, že mnohí lekári nepoznajú príznaky SCAD, a preto nevedia, ako ho liečiť. Výskum American Heart Association uvádza, že SCAD je zodpovedný za 35 percent srdcových infarktov u žien mladších ako 50 rokov. Rizikové faktory pre tento stav zahŕňajú nedávny pôrod a komplikácie s krvnými cievami vrátane fibromuskulárnej dysplázie, ktorá spôsobuje nepravidelný rast buniek v stenách tepien. Ďalšie rizikové faktory zahŕňajú vysoký krvný tlak a ochorenia spojivového tkaniva, ako je vaskulárny Ehlers-Danlosov syndróm a Marfanov syndróm. Hayesová dodala, že je dôležité, aby ste sa ozvali, ak si myslíte, že trpíte touto komplikáciou. „Povedzte, čo naozaj cítite, a ak vás prepustia bez veľkého úsilia o vyšetrenie, vtedy odmietnite odísť,“ radí Hayesová.