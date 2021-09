Vedci odhalili šokujúci dôsledok masívneho topenia ľadovcov

Globálne otepľovanie je čoraz aktuálnejšou témou a ešte dlho ňou aj bude. V štúdii zverejnenej v časopise Geophysical Research Letters sa píše, že dôsledky masívneho topenia ľadovcov majú vplyv aj na zemskú kôru. "Pomyslite na drevenú dosku plávajúcu vo vani s vodou. Keď stlačíte dosku nadol, voda pod ňou sa bude pohybovať dole. Ak ju zdvihnete, uvidíte, ako sa voda pohybuje zvisle, aby vyplnila tento priestor," vysvetlila vedúca autorka štúdie Sophie Coulsonová z Katedry zemských a planetárnych vied na Harvardovej univerzite.

Tento jav sa nazýva "odrazový efekt" a je zodpovedný za zdanlivo paradoxný fakt, že na miestach, ako je Kanada a Škótsko, hladina morí v súčasnosti medziročne klesá. Coulsonovej príklad s doskou vo vani sa dá demonštrovať aj na inej situácii, ako napríklad na sedení na gauči. Zem je gauč a váš zadok plní úlohu obrovského ľadového štítu. Keď si sadnete, gauč pod vami klesá, ale zhlukuje sa všade naokolo. Keď sa naopak postavíte, gauč sa opäť vyrovná. To isté platí pre zemskú kôru; keď sa napríklad Laurentidská ľadová vrstva roztopila do mora, Kanada a Aljaška už neboli zaťažované ľadom. Juh USA zas nebol v dôsledku toho tlačený nahor. Preto teraz oblasť okolo kanadského zálivu Hudson Bay každoročne stúpa asi o 1,3 centimetra, zatiaľ čo Washington D.C bude do roku 2200 do značnej miery pod vodou.

V skutočnosti topiaci sa ľad spôsobuje, že sa Zem deformuje aj na miestach vzdialených viac ako tisíc kilometrov od miest, kde mizne ľad. S čím vedci skúmajúci fenomén nepočítali a čo Coulsonovej tím zistil, bolo, že na niektorých miestach sa kôra pohybovala viac horizontálne než vertikálne. "V niektorých častiach Antarktídy napríklad odraz kôry mení sklon podložia pod ľadovou pokrývkou a to môže ovplyvniť dynamiku ľadu. V poslednom čase uvažujeme o Zemi ako o elastickej štruktúre, ako je gumička, zatiaľ čo v časových obdobiach pred tisíckami rokov Zem pôsobila skôr ako veľmi pomaly sa pohybujúca tekutina. Procesy doby ľadovej pretrvávajú skutočne dlho, a preto môžeme ešte dnes vidieť ich výsledky," uviedla Coulsonová.

Strata ľadu deformujúca povrch Zeme so sebou prináša dôsledky, ktoré sa neobmedzujú iba na hrôzostrašné novinové titulky o globálnom otepľovaní. Lepšie a úplnejšie pochopenie toho, ako a prečo sa zemská kôra pohybuje, je dôležité pre množstvo problémov. V budúcnosti by mohlo pomôcť pri veľkom počte výskumov napríklad o tom, aby sme mohli presne sledovať tektonické pohyby a aktivitu zemetrasenia.