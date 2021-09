Starosta Ivanky pri Dunaji varuje kolapsom: Doležalovi odovzdal otvorený list

Minister dopravy Andrej Doležal

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

IVANKA PRI DUNAJI - Obyvateľov spádovej oblasti Ivanky pri Dunaji v okrese Senec vystavil štát nepredstaviteľnému dopravnému kolapsu. V otvorenom liste na to ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) upozornil starosta Vladimír Letenay. Šéfa rezortu dopravy žiada o okamžité zrušenie všetkých vjazdov a zjazdov na a z diaľnice D4 v križovatke Ivanka-Západ, a to až do dobudovania križovatky Ivanka-Sever. Taktiež o urýchlenie rozšírenia Seneckej cesty (I/61) na štvorpruh.