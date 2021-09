Šesť VECÍ, ktorých by ste sa práve teraz mali vyvarovať podľa expertov na KORONAVÍRUS

NEW YORK - Mnohé z bežných zvyklostí, ktoré patrili pred marcom 2020 ku každodenným rituálom, sa po vypuknutí pandémie zaradili medzi rizikové a odborníci odporúčali, aby ich ľudia radšej nepraktizovali. Viac ako po roku sa však situácia výrazne nezmenila. Experti zostavili zoznam aktivít, na ktoré by sme mali v záujme ochrany vlastného zdravia radšej zabudnúť.

Nárast počtu zaočkovaných a následný pokles pozitívnych prípadov boli prísľubom "normálneho leta". Opäť sme sa mohli tešiť z posedávania na terasách, cestovania a rodinných stretnutí. Čoskoro sa však štatistiky začali obracať opačným smerom, pretože sa objavil nový variant koronavírusu delta. Je teda znovu potrebné zvážiť praktizovanie niektorých činností. V auguste kontaktoval spravodajský web STAT News takmer tridsať epidemiológov, imunológov a ďalších expertov na infekčné choroby, aby vyjadrili názor na mnohé aktivity a poukázali najmä na tie, pri ktorých je veľká pravdepodobnosť nákazy vírusom SARS CoV-2. Na základe ich reakcií bol zostavený rebríček šiestich najrizikovejších činností a návykov, na ktoré je lepšie momentálne zabudnúť.

Cestovať do zahraničia

V súčasnosti by nepodniklo výlet do cudziny 59 percent opýtaných expertov. Profesor epidemiológie a globálneho zdravia Carlos del Rio povedal, že od začiatku pandémie dvakrát navštívil svoju matku v Mexiku, ale teraz by to nezopakoval. "Pri cestovaní som veľmi opatrný. Teraz však túto krajinu nenavštívim. Môžem tam ísť inokedy." Evolučný biológ Carl Bergstrom a epidemiológ William Hanage uviedli, že v súčasnosti nepodnikajú medzinárodné cesty z obavy, že sa niekde "zaseknú".

Zúčastniť sa svadby alebo veľkej rodinnej udalosti

Rodinné oslavy a svadby by v súčasnosti ignorovalo taktiež 59 percent opýtaných expertov. Dôvodom je fakt, že ide o podujatia, na ktorých môžete stretnúť ľudí, ktorí nie sú očkovaní. Epidemiologička Saskia Popescuová z Phoenixu v Arizone by na takúto udalosť nešla ani s rúškom. Lekárka Uché Blackstocková z Lekárskej fakulty na Univerzite v New Yorku by ju dokonca vynechala aj v prípade, ak by sa konala v exteriéri.

Stravovať sa v interiéri reštaurácie

Tento nápad odmietlo 67 percent opýtaných. Podľa zistení STAT bolo stravovanie v interiéri pre mnohých respondentov z radov odborníkov špecifickou záležitosťou s viacerými podmienkami. Šiesti uviedli, že by jedli vo vnútri, ale iba mimo otváracích hodín, ďalší traja by si v interiéri iba posedeli s prekrytými hornými dýchacími cestami, ale nič by nejedli ani nepili. Riaditeľ Inštitútu globálneho zdravia Saad Omer by zas jedol vo vnútri, ak by mala reštaurácia obmedzený vstup iba pre zaočkovaných. Mnohí sa stotožnili s epidemiológom Johnom Brownsteinom v tom, že ak by to bolo možné, uprednostnili by stravovanie vonku.

Navštíviť kino

Túto aktivitu v súčasnosti odmieta praktizovať 81 percent oslovených expertov na pandémiu. Kým docentka biológie Shweta Bansalová z Univerzity v Georgetowne ju označila za nepodstatnú s tým, že by do kina teraz nechodila, imunológovia Florian a Hanage Krammeroví uviedli, že by šli do kina, ale iba s ochranou horných dýchacích ciest.

Poslať zaočkovaného tínedžera do školy bez rúška

Niečo také by neurobilo 89 percent z oslovených expertov. Väčšina z nich by poslala očkovaného mladistvého do školy iba v prípade povinného nosenia rúšok. Názory na túto problematiku však boli veľmi pestré. Na jednom konci spektra bol riaditeľ Centra pre výskum a politiku infekčných chorôb na University of Minnesota Michael Osterholm, ktorý by nechal zaočkovaného tínedžera nosiť respirátor N95, pretože podľa neho látkové rúška nechránia pred variantom delta. Na opačnom konci je zas imunologička Ellen Foxmanová, ktorá pripustila, že v určitých situáciách by poslala očkovaného žiaka do školy, kde nie je povinné nosenie rúšok. To ale len v prípade, ak by škola vyžadovala očkovanie všetkých študentov a zamestnancov. Zároveň poznamenala, že by sa k tejto možnosti priklonila aj v tom prípade, ak by v danej oblasti bola priaznivá epidemická situácia a ak by v jej domácnosti nežil nikto z rizikovej skupiny.

Poslať nezaočkované dieťa do školy bez rúška

Na otázku, či by poslali do školy nezaočkované dieťa bez rúška, všetci oslovení experti jednoznačne odpovedali, že nie. "Ako rodič a pediater hovorím, že je to hrozný nápad," vyhlásil Andrew Pavia z Utahu s tým, že by vzal nezaočkované dieťa z akejkoľvek školy, kde nie je povinné nosenie rúšok.