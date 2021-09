KORONAVÍRUS Čína podala obe dávky vakcíny vyše miliarde obyvateľov

"K 15. septembru sa po celej krajine podalo 2.16 miliardy dávok vakcíny," povedal na tlačovej konferencii v Pekingu hovorca čínskej Národnej zdravotníckej komisie Lej Čeng-lung, ktorého citovala agentúra AFP.

Podľa denníka The New York Times (NYT) je to dôležitý míľnik pre túto najľudnatejšiu krajinu sveta, ktorý ju približuje k cieľu 80-percentnej zaočkovanosti obyvateľstva do konca tohto roka. V Číne bolo zaočkovaných viac než 200 miliónov ľudí vo veku 60 a viac rokov a vakcínu dostalo aj zhruba 95 miliónov detí a mladistvých vo veku 12 až 17 rokov, spresnil Lej Čeng-lung. "Celkový počet podaných dávok a ľudí, ktorí ich dostali, je najvyšší na svete," dodal.

Jednoduchšie očkovanie

Čína, ktorú znepokojilo šírenie vysoko nákazlivého koronavírusového variantu delta, v poslednom období rozšírila a zjednodušila prístup k vakcínam. Očkovacie tímy začali chodiť po domoch a na verejných priestranstvách boli rozmiestnené "očkovacie autobusy". V niektorých vidieckych oblastiach zdravotné sestry očkujú roľníkov priamo pri práci na poli, uvádza NYT. Čína už v auguste eliminovala niekoľko ohnísk šírenia variantu delta a momentálne zápasí s nárastom počtu nakazených v južnej provincii Fu-ťien, kde zaznamenali už viac než 200 nových infekcií.