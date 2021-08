Ak pociťujete tieto symptómy, dajte sa hneď otestovať na COVID-19: Aj keď ste očkovaní!

S príchodom nových mutácií vírusu spôsobujúceho COVID-19 by ste mali dávať veľký pozor na príznaky. Už totiž neplatí, že to musí byť iba kašeľ, horúčka či únava. Tiffany Mattinglyová, viceprezidentka klinických stratégií v centre The Health Collaborative v štáte Ohio, uviedla, že mnoho ľudí si mýli symptómy covidu s bežnými zdravotnými problémami. Dôvodom je fakt, že symptómy variantu delta sa líšia od iných kmeňov. "Mnohí ľudia si myslia, že majú zápal dutín, že je sezóna alergií, že je čas ambrózie, a pritom nie je. Je to COVID-19," vysvetľuje.

Zdroj: Getty Images

Bolesť v krku je bežným signálom infekcie dutín a alergií, ale lekári tvrdia, že ak ju pociťujete, mali by ste zájsť na test na COVID-19. Podľa Mattinglyovej je hlavným problémom prelomových infekcií to, že tieto príznaky sú u očkovaných osôb zvyčajne oveľa menej závažné, čo znamená, že s testovaním pravdepodobne budú čakať dlhšie, prípadne sa nedajú otestovať vôbec. "V čase, keď to bude natoľko závažné, že sa niekto rozhodne ísť na test COVID-19, už vírus mohla daná osoba rozšíriť na viac ľudí, pretože uplynulo pár dní," varuje odborníčka.

Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) môžu plne očkovaní ľudia stále šíriť vírus, ak sú infikovaní variantom delta, aj keď sú pravdepodobne infekční kratší čas než neočkovaní ľudia. Mattinglyová však poznamenala, že delta produkuje rovnako vysoké množstvo vírusu u neočkovaných, ako aj u plne očkovaných ľudí.

Zdroj: Getty Images

Spozornite pri bolesti hrdla

Britskí vedci v júni zverejnili zistenia zo svojej prebiehajúcej štúdie ZOE COVID a poukázali na to, aké symptómy sa objavujú u ľudí infikovaných novým, rýchlo sa šíriacim kmeňom vírusu. Bolesť v krku bola jedným z najčastejších symptómov u plne očkovaných. K ďalším bežným príznakom prelomovej infekcie teraz patrí bolesť hlavy, nádcha, kýchanie a strata čuchu. Bolesť hrdla je ale jedným z piatich najčastejšie hlásených vírusových symptómov aj u neočkovaných. Podľa vedcov to poukazuje na niekoľko jasných zmien oproti tomu, keď sa COVID-19 prvýkrát objavil pred viac ako rokom. K ďalším bežným príznakom neočkovaných ľudí počas nárastu delty patrí bolesť hlavy, nádcha, horúčka a pretrvávajúci kašeľ.