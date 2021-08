KORONAVÍRUS Hrozivá predpoveď WHO: V Európe do konca tohto roka zomrú na Covid státisíce ľudí

Ilustračné foto

KODAŇ - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyjadrila v pondelok obavy, že do 1. decembra tohto roka by v Európe mohlo dôjsť k ďalším 236.000 úmrtiam na ochorenie COVID-19. Informuje o tom agentúra AFP.