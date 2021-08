VIDEO Vojak odmietal opustiť Afganistan: Keď zistíte prečo, budú sa vám tlačiť slzy do očí

KÁBUL -Veľká Británia pomôže bývalému členovi britského námorníctva Paulovi Farthingovi, ktorý v minulosti zriadil v Afganistane zvierací útulok, evakuovať z krajiny svojich zamestnancov, psy a mačky. Odletieť by mali súkromným lietadlom, ktorý bude hradený z darcovských príspevkov, informoval spravodajský server BBC.

Britský minister obrany Ben Wallace uviedol, že pokiaľ Paul, ktorého prezývajú "Pen", dorazí na kábulské letisko so svojimi ľuďmi a zvieratami, budú sa snažiť nájsť pre odlet jeho lietadla časový priestor. Podľa veterinára Iaina McGilla dostala záchranná misia zelenú od premiéra Borisa Johnsona. "Dôležité je, že je to humanitárna misia. Jej cieľom je zachrániť Farthinga, jeho 68 zamestnancov a 130 ďalších ohrozených Afgancov. Zachránených by malo byť aj viac než 150 psov a mačiek, z ktorých mnohé patria členom britskej armády," vyhlásil McGill.

Zdroj: Facebook/Nowzad

Farthing sa odmietol nechať z Afganistanu evakuovať bez pracovníkov svojho útulku a ich rodín. Podľa neho si totiž nezaslúžia osud, aký by ich čakal v budúcom Afganistane. Minister Wallace sa v utorok ponúkol evakuovať Paula a ostatných na palube jedného z letov britského Kráľovského letectva. Zároveň ale uviedol, že nie je ochotný dať pri evakuáciách prednosť zvieratám pred ľuďmi, ktorí sú v skutočnom nebezpečenstve. Bývalý vojak následne podotkol, že o nič také nežiadal a že zvieratá by mali cestovať v nákladnom priestore súkromného lietadla.

Pen v námorníctve slúžil 22 rokov, bojoval napríklad v roku 2006 v afganskej provincii Hílmand. O rok neskôr založil zvierací útulok, ktorý pomenoval po prvom zachránenom psovi Nauzád. Taliban, ktorý ovládol prakticky celý Afganistan, sa môže mstiť aj útulku, pretože bol založený vďaka zahraničnej pomoci. Počas minulej vlády v 90. rokoch Taliban ženám nedovoľoval chodiť do práce a neschvaľoval ani zvyk chovať psov ako spoločníkov. Podľa niektorých moslimov sú to totiž nečisté zvieratá.