VIDEO Chlapík pozval krásku na rande, ale počas neho urobil niečo, čo by nemal žiadny muž

LOS ANGELES - Nikto nie je absolútnym odborníkom na randenie, ale každý vie, že na prvom rande sa niektoré veci nerobia. Zdá sa však, že tento chlapík o istých tabu záležitostiach nemal ani páru. Počas prvej schôdzky totiž neflirtoval so ženou, ktorú na ňu pozval, ale so servírkou, ktorá ich obsluhovala.

Užívateľka TikToku známa ako Emili sa podelila so svojím hrozným zážitkom z nedávneho rande. Na jej videu je zreteľne vidno, ako ju chlapík, ktorý ju pozval, ignoruje a namiesto toho sa venuje čašníčke. Takéto správanie ju sklamalo aj pobúrilo. Rozhodla sa teda, že mu to na mieste vráti. "Toto je on, rozhodla som sa ísť za ním, aby mi kúpil drink, zatiaľ čo ja budem flirtovať s chlapmi v bare," prezradila Kalifornčanka.

Nie je prekvapením, že Emili zaplavili komentáre od ľudí, ktorí sa jej pýtali, prečo jednoducho nevstala a neodišla. Neskôr vysvetlila, že nešlo o ich prvé spoločné rande. S mladíkom sa údajne stretla v bare dva dni pred incidentom. Podľa jej slov ju sám oslovil a mala z neho veľmi dobrý pocit. Dala mu teda svoje telefónne číslo. V skutočnosti sa jej ale viac páčil jeho kamarát. Dúfala, že sa niekedy ešte stretnú ako skupina priateľov. Namiesto toho ale skončila na rande s mužom, ktorému dala svoje číslo.

"Keď ma požiadal, aby som s ním zašla na večeru, dúfala som, že tam budeme všetci. Ale keď som videla, že sme to len my dvaja, už bolo neskoro ustúpiť, tak som si povedala, že mu dám šancu," pokračuje dievčina. Nakoniec priznala, že nesplnila svoju hrozbu a nešla flirtovať s barmanom. Namiesto toho si v bare našla kamarátku a svojmu neslušnému spoločníkovi sa už nikdy viac neozvala.