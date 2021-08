Kráska musela po dovolenke ostať v karanténe: Úradník jej poslal SPRÁVU, ktorá ju vydesila

Charlotte Roffeyová sa predminulý týždeň vrátila z dovolenky na Ibize. Na dvere jej domu vo Winchesteri neskôr zaklopal zamestnanec Národnej zdravotníckej služby (NHS), aby v rámci programu Test and Trace skontroloval, či dievčina dodržiava pravidlá samoizolácie. V istom zmysle však presiahol svoje povinnosti. Niekoľko minút po tom, čo od Charlotte odišiel, jej totiž poslal koketnú správu. "Mám vôbec povolenie uložiť si vaše číslo? Ignorujte to, ak to nechcete, alebo máte manžela alebo čokoľvek iné. Ospravedlňujem sa," stálo v nej.

V Angličanke nevhodná správa zanechala pocit nepohodlia a úzkosti. "Myslím si, že je otrasné, že použil svoju moc úplne nevhodným spôsobom. Znepokojovalo by ma to v prípade akejkoľvek inej ženy," povedala. Cítila sa byť bezradná, pretože keby zamestnanca "neprivítala" na prahu svojho domu, hrozila by jej pokuta do výšky 10 000 libier. On však zneužil svoje postavenie. "Chápem, prečo je pre vládu také ťažké presadzovať pravidlá a nútiť ľudí brať veci vážne," dodala Roffeyová. Snímku správy neskôr poslala svojmu priateľovi, ktorý v tom čase hral rugby. Nadšený z nej rozhodne nebol. Nahneval sa a pracovníka chcel konfrontovať. Priateľka ho ale presvedčila, aby to nechal tak, hoci ju muž dokonca požiadal o priateľstvo na Facebooku.

Zdroj: Getty Images

K prípadu sa vyjadril aj hovorca ministerstva zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. Sťažnosti údajne berú vážne a všetky budú patrične riešiť. "Vláda očakáva, že sa všetci naši pracovníci budú správať vždy profesionálne a ak ľudia nie sú spokojní so službou, či už telefonickou kontrolou alebo osobnou návštevou, môžete sa sťažovať na NHS Test and Trace online alebo telefonicky," uviedol.