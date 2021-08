Dvaja piloti spanikárili: Nad Kanadou zbadali UFO! Najprv jasne žiarilo, no potom...

Aspoň to je výsledok systému Civil Aviation Daily Occurrence Reporting System (CADORS), databázy letových incidentov kanadskej vlády. Podľa informácií CADORS neidentifikovaný lietajúci objekt (UFO) objavil pilot stroja CC-177 Globemaster III Kráľovského kanadského letectva (RCAF), ktorý letel zo základne v Ontáriu smerom na Kolín nad Rýnom, a pilot stroja spoločnosti KLM, ktorý bol na ceste z Bostonu do Amsterdamu.

Podľa databázy leteckých incidentov pozorovanie UFO nemalo „žiadny vplyv“ na prevádzku oboch strojov. Expert na logistiku Steffan Watkins tomu však po skúmaní letových údajov oboch strojov protirečí. Podľa neho vojenské lietadlo zmenilo kurz a vystúpalo okolo 300 metrov.

2021-07-31 01:55Z



🇨🇦 RCAF CC-177 177705 #CFC4003 (49.059, -60.787) @ 28k ft, had just made a change in course and had climbed 1000ft when they reported seeing the UFO.



PH-AKD #KL618 #KLM618 (48.023, -59.422) 39,000ft made no change in course.