Vedci skúmali vakcíny a ich účinnosť proti variantu delta: Táto vás pred ním zrejme neochráni

NEW YORK - Z výsledkov štúdie realizovanej na newyorskej Grossman School of Medicine vyplýva, že vakcína Johnson & Johnson vykazuje nízku účinnosť voči novým variantom SARS CoV-2, najmä delte. Hoci sa v poslednom čase hovorí o kombinovaní vakcín, odborníci opakovane pripomínajú, že dostatočnú ochranu proti koronavírusovej infekcii dokážu poskytnúť iba dve očkovacie dávky.

Vakcína Johnson & Johnson vykazovala veľmi dobrú účinnosť voči vírusu SARS Cov-2, pričom sa stačí očkovať len jednou dávkou. V prípade variantu delta je to však s jej účinnosťou horšie. "Touto informáciou nechceme ľudí odrádzať od tejto vakcíny, ale dúfame, že v budúcnosti bude posilnená buď ďalšou dávkou, prípadne vakcínami od iných výrobcov ako Pfizer či Moderna," uviedol autor štúdie, virológ Nathaniel Landau. Jeho tím to zistil po analýze vzoriek krvi od sedemnástich osôb, ktorým boli podané dve dávky mRNA vakcíny, a porovnávali ich so vzorkami od desiatich osôb po podaní jednej vakcíny J & J. Tá začala s nižšou účinnosťou ako vakcíny mRNA a vykazovala výrazný pokles účinnosti proti variantom delta a lambda.

Zdroj: Getty Images

Tieto zistenia sú v rozpore so závermi z menších štúdií, ktoré publikovala spoločnosť Johnson & Johnson začiatkom júla. Podľa nich jedna dávka vakcíny je účinná proti variantu osem mesiacov po očkovaní. Nový výskum vedcov z Univerzity v New Yorku zatiaľ nebol recenzovaný a publikovaný v žiadnom vedeckom časopise. Jeho výsledky sú však v súlade so zisteniami, ktoré naznačujú, že jedna dávka vakcíny AstraZeneca, ktorá funguje na podobnom princípe ako J & J, vykazuje len asi 33-percentnú účinnosť proti variantu delta.

Mnohí odborníci už predtým upozorňovali, že všetky vakcíny sú účinnejšie, ak sú podané v dvoch dávkach. S týmto názorom sa ale nestotožňuje samotná spoločnosť Johnson & Johnson. Jej hovorkyňa Seema Kumarová uviedla, že nová štúdia "nehovorí o úplnej povahe imunitnej ochrany". Podľa nej "výskumy firmy naznačujú, že ich vakcína generovala silnú a vytrvalú aktivitu proti rýchlo sa šíriacemu variantu delta", povedala denníku The New York Times.

Zdroj: SITA/Cheryl Gerber/Johnson & Johnson via AP

Podľa riaditeľky Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb Rochelle Walenskyej je delta najnákazlivejšou verziou koronavírusu, ktorý je zodpovedný za 83 percent infekcií v USA. Delta môže spôsobiť viac prelomových infekcií ako skoršie formy vírusu. Viaceré štúdie naznačujú, že mRNA vakcíny vyrobené spoločnosťami Pfizer-BioNTech a Moderna si udržiavajú svoju účinnosť proti koronavírusu, vrátane všetkých doteraz identifikovaných mutácií. Dôkazy o nízkej účinnosti J & J proti delte sú podľa niektorých odborníkov predčasné, pretože sa ňou začalo očkovať neskôr než inými mRNA vakcínami. Taktiež poukázali na to, že protilátky stimulované vakcínou rástli počas nasledujúcich ôsmich mesiacov.