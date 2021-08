Škandál v katolíckej cirkvi: Zneužitie, masturbácia, tajná aféra! Kňaz odstúpil

Katolícku cirkev v súčasnosti zasahuje nový škandál. Biskup Tomé Ferreira da Silva (60) masturboval počas videohovoru. Tento okamih bohužiaľ nezostal tajomstvom, ale video bolo zdieľané na sociálnych sieťach.

Biskup Tomé Ferreira da Silva po svojom konaní vyvodil závery a odstúpil. Vatikánu, Konferencii brazílskych biskupov a Ferreirovej domovskej diecéze oznámili svoju rezignáciu. Pápež František rozhodnutie tiež prijal, oznámil Vatikán. Podrobnosti neboli poskytnuté. 60-ročný biskup zo Sao Jose de Rio Preto miestnym novinám Diario da Regiao potvrdil, že na videu je on. Ale viac o tom nepovedal.

Tomé Ferreira de Silva, the bishop of the Diocese of São José do Rio Preto, has previously been accused of sexual misconduct, mismanaging funds of the diocese and ignoring allegations of local priests abusing minors. https://t.co/jjk0D4eQeA