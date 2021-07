WHO upozorňuje na jeden vakcinačný trend: Povolili ho aj na Slovensku

ATLANTA - Najlepšou ochranou proti covidu-19 je nepochybne očkovanie. Do popredia sa však čoraz viac dostáva trend, ktorý spočíva v mixovaní vakcín od dvoch rôznych výrobcov. Experti tvrdia, že zatiaľ neexistujú spoľahlivé dáta, ktoré by potvrdili bezpečnosť tohto trendu.

Úplná vakcinácia pred covidom-19 sa dá docieliť buď dvomi dávkami Pfizeru alebo Moderny, alebo jednou dávkou Johnson & Johnson. Odborníci sa však stále nevedia zhodnúť na tom, ako dosiahnuť najvyššiu imunitnú úroveň. Spoločnosť Pfizer už dokonca vyhlásila, že zrejme bude po nejakom čase potrebná tretia, posilňovacia vakcína.

Odborníci po celom svete zároveň skúmajú rôzne možnosti zvýšenia účinnosti vakcín. Najnovšie však Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) podľa agentúry Reuters varuje pred jedným očkovacím postupom, ktorý môže byť nebezpečný. V praxi to vyzerá tak, že človek dostane každú dávku vakcíny od iného výrobcu. WHO to ale neodporúča, pretože v súčasnosti ešte nie je k dispozícii dostatok údajov o tom, aké bezpečné a účinné je mixovanie dvoch rozličných vakcín. "Je to tak trochu nebezpečný trend. Nachádzame sa v zóne bez dát a dôkazov, pokiaľ ide o kombinovanie očkovacích látok," uviedla šéfka WHO Soumya Swaminathanová.

Zdroj: TASR/AP/Charlie Riedel, Liselotte Sabroe, Boris Roessler

Toto varovanie prichádza v čase, keď viaceré štáty vrátane Slovenska plánujú kombinovanie vakcín. Napríklad Thajsko práve oznámilo, že na zvýšenie ochrany použije AstraZenecu ako druhú dávku pre ľudí, ktorí dostali prvú dávku vakcíny Sinovac. Podľa všetkého tak pôjde o prvé oficiálne zmiešanie čínskej a západnej vakcíny. "Ide o zlepšenie ochrany pred variantom delta a vybudovanie vysokej imunitnej úrovne proti tejto chorobe," vyhlásil thajský minister zdravotníctva Anutin Charnvirakul s tým, že dávka AstraZeneca bude aplikovaná tri alebo štyri týždne po dávke Sinovac. Svetová zdravotnícka organizácia však zostáva skeptická. "Bude to chaotická situácia, ak sa občania začnú rozhodovať, kedy a kto dostane druhú, tretiu a štvrtú dávku," poznamenala Swaminathanová.

Zdroj: TASR/AP/Alexander Zemlianichenko

Predbežný výskum však zistil, že niektoré zmesi vakcín skutočne vyvolávajú silnú ochranu. Z výsledkov britskej štúdie o vakcínach zverejnenej 25. júna v časopise Lancet vyplýva, že dobrovoľníci, ktorí dostali jednu dávku Pfizeru a druhú od AstraZenecy, produkovali vysoké hladiny protilátok a imunitných buniek.

Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb aj napriek tomu neodporúča miešať vakcíny, pokiaľ ide o Pfizer a Modernu. "V situáciách, keď je dočasne nedostupný rovnaký vakcinačný produkt mRNA, je lepšie odložiť druhú dávku (až do šesť týždňov), aby ste dostali rovnaký produkt, než dostať zmiešanú sériu s použitím iného produktu," uvádza CDC.