VIDEO Rodičia chceli navštíviť syna na Malte: Šok na letisku! Kvôli tejto vakcíne zažili nočnú moru

Britskému páru zakázali cestovať za ich synom na Maltu po tom, čo im bola nevedomky podaná indická verzia vakcíny AstraZeneca. Stevovi a Glende Hardyovcom, ktorí dostali dávky vakcíny v marci, v piatok na letisku v Manchestri zakázali letieť zamestnanci pracujúci pre cestovnú kanceláriu TUI. Manželský pár na dôchodku z Hullu sa pokúšal navštíviť svojho syna, ktorého už viac ako rok nevidel, píše Daily Mail.

Európska lieková agentúra zatiaľ neuznáva vakcínu, ktorá sa vyrába v Serum Institute of India, aj keď je rovnako účinná ako dávky AstraZeneca vyrobené inde. Vo výsledku sa neuznáva digitálny covid preukaz EÚ, ktorý umožňuje tým, ktorí sú úplne očkovaní, pohybovať sa po Európe bez toho, aby museli ísť do karantény alebo podstúpiť ďalšie testovanie.

Zdroj: Getty Images

Malta odmieta ľudí s indockou vakcínou

Niektoré európske krajiny sa jednostranne zaviazali prijať očkovanie touto vakcínou, ale Malta - jedna z mála krajín na zelenom zozname vládnych turistických cieľov - nesúhlasí s prijatím návštevníkov, ktorí ju mali. Stáva sa to napriek tomu, že predseda vlády Boris Johnson ubezpečoval, že by to nemal byť problém pre Britov cestujúcich po EÚ.

Začiatkom tohto mesiaca premiér Johnson povedal pre Sky News: „Vôbec nevidím dôvod, prečo by vakcíny schválené britskou agentúrou pre lieky a zdravotnícke výrobky (MHRA) nemali byť uznané ako súčasť vakcinačných pasov. Som si istý, že to nebude problém."

Zdroj: Getty Images

Briti chcú hovoriť o probléme s maltskými úradmi

Minister dopravy Grant Shapps uviedol, že Britom, ktorí dostali dávky injekcie vyrobenej v Indii, by sa nemalo brániť v cestovaní. Shapps pre BBC Breakfast povedal, že vláda bude o tejto otázke rokovať s maltskými úradmi a dodáva: „Nie je to správne a nemalo by sa to stať."

„Agentúra pre lieky, MHRA, povedala veľmi jasne, že nezáleží na tom, či sa vyrába AstraZeneca tu alebo v Serum Institute of India, je to úplne rovnaký produkt, poskytuje úplne rovnakú úroveň ochrany pred vírusom. Takže určite budeme hovoriť s našimi maltskými kolegami, aby sme na to všetko poukázali. Je zrejmé, že je na nich, čo urobia. Ale vedecky čo najsilnejším možným spôsobom dokážeme, že vo vakcínach nie je žiadny rozdiel, žiadny rozdiel nevidíme.“

Zdroj: TASR (Marcel Kusch/dpa via AP)

Sklamaní Hardyovci

„Nášho syna sme nevideli rok. Môj syn a manželka boli obaja úplne zdrvení. Šoféroval som domov a dodnes neviem, ako som to zvládol. Zástupca TUI skontroloval naše certifikáty a bolo nám povedané, že nemôžeme cestovať, pretože Malta neakceptuje vakcínu, ktorú sme dostali," povedal Steve Hardy.

„To sme počuli prvýkrát. Urobili sme všetko možné - zaplatili sme za testy PCR, stiahli sme si aplikáciu NHS a vytlačili list - a každý deň pred naším letom sme sa rozprávali s TUI. Bolo to prekvapenie, pretože nám pred týždňami povedali, že sa tu nevydáva žiadna z vakcín vyrobených v Indii, a potom Boris Johnson vyhlásil, že to nebude problém."

„Ľudia cestujú všade, ale my nesmieme vidieť nášho syna na Malte, pretože ju neprijímajú," neskrýva sklamanie pán Hardy.

Desať krajín EÚ - Španielsko, Grécko, Rakúsko, Holandsko, Estónsko, Nemecko, Slovinsko, Island, Švajčiarsko a Írsko - odmietlo návrhy, že Britom očkovaným dávkami SII AstraZeneca bude zakázané pricestovať počas letných prázdnin. Malta však takýchto ľudí odmieta.