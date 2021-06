KORONAVÍRUS Prieskum ukázal: Polovica nezaočkovaných ľudí má toto spoločné

Kým mnohí vidia vo vakcíne proti covidu vstupenku na návrat do normálneho života, veľa ľudí vakcináciu odmieta, a to z viacerých dôvodov. Mnohé inštitúcie už mapujú ich názory a snažia sa odhaliť, aké sú najčastejšie príčiny negatívneho postoja k očkovaniu. Tím z Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research oslovil online a telefonicky 1125 dospelých Američanov a spýtal sa ich na očkovanie. Z analýzy výsledkov vyplynulo, že 46 percent neočkovaných osôb uviedlo, že nikdy nebudú chcieť vakcínu a 29 percent pripustilo, že sa možno dajú zaočkovať. Sedemdesiaťpäť percent tých, ktorí zásadne odmietli vakcináciu uviedlo, že z koronavírusovej nákazy majú iba malé alebo žiadne obavy.

Zdroj: Getty Images

Podľa autorov prieskumu je však dôvodov na obavy v tomto smere viac ako dosť. Nedávna štúdia totiž zistila, že u neočkovaných osôb stúpa pravdepodobnosť, že budú v roku 2021 hospitalizovaní s ochorením COVID-19. Podľa údajov z Cleveland Clinic 99 percent covid pacientov, ktorí boli hospitalizovaní počas prvých štyroch mesiacov tohto roka, nebolo zaočkovaných obomi dávkami. Odkedy Centrum pre chorobu a prevenciu chorôb (CDC) zmenilo v polovici mája pravidlá týkajúce sa nosenia rúšok a plne zaočkovaní ľudia mali dovolené nepoužívať ich v interiéroch, mnoho firiem sa spoliehalo na to, že toto uvoľnenie prinúti nezaočkovaných zamestnancov zmeniť ich postoj. Výskum zverejnený v marci 2021 v časopise Social Science&Medicine však pred zavedením tohto opatrenia zistil, že 26 percent neočkovaných respondentov neplánuje nosiť rúško v interiéroch.

"Ak ste očkovaní, ste chránení. Ak nie ste očkovaní, stále vám hrozí infekcia, a preto je potrebné, aby ste nosili ochranu horných dýchacích ciest a dodržiavali aj ďalšie preventívne opatrenia," vyhlásila riaditeľka CDC Rochelle Walenskyová v máji pri príležitosti návštevy Bieleho domu.

Zdroj: TASR/AP/Jim Lo Scalzo/Pool

Výsledky prieskumu AP-NORC zároveň naznačili, že iba sedem percent nezaočkovaných pripustilo, že v určitom okamihu sa určite dajú zaočkovať a 15 percent to pravdepodobne urobí. Práve toto je jedna zo skupín, ktorú sa snažia osloviť lekári a odborníci na verejné zdravie. Podľa ďalšieho májového prieskumu nadácie Kaiser Family Foundation 44 percent neočkovaných ľudí v USA patrí do kategórie "počkáme a uvidíme". V ich prípade by pravdepodobnosť vakcinácie stúpla, ak by ju úplne schválila Správa potravín a liečiv (FDA). Táto inštitúcia udelila povolenie na núdzové použitie vakcín Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson na konci minulého a začiatkom tohto roku. Spoločnosti Pfizer aj Moderna odvtedy požiadali FDA o úplné schválenie, ktoré si však vyžaduje minimálne šesťmesačný zber údajov o bezpečnosti a účinnosti vakcín.

Proces schvaľovania týchto žiadostí však môže trvať mesiace. Odborníci upozorňujú, že čím dlhšie ľudia čakajú na očkovanie, tým väčšia je možnosť mutácie a šírenia vírusu. Svedčí o tom napríklad aj objavenie najnovšej mutácie koronavírusu, tzv. delta variantu B.1.617.2, ktorý je vysoko nákazlivý a začína sa šíriť do celého sveta.