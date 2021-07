VIDEO Hrob mladíka (†22) na známom cintoríne navštevujú tisíce žien: Z jediného dôvodu

Miesto posledného odpočinku významných osobností ako Oscar Wilde, Chopin či Jim Morrison každý rok navštívia asi tri milióny ľudí. Medzi slávnymi pamätníkmi sa nachádza aj hrob, ktorý získal kultové postavenie napriek tomu, že jeho majiteľ žil pomerne obyčajným životom.

Zdroj: profimedia.sk

Victor Noir bol až do svojej smrti v roku 1870 novinárom vo francúzskom denníku La Marseillaise. Mal iba 22 rokov, keď ho zabil princ Pierre Bonaparte, bratranec Napoleona III., ktorý v tom čase vládol. Princa totiž urazili články písané v La Marseillaise cielené na jeho rodinu a vyzval redaktora na súboj. Noir si mal dohodnúť čas a miesto konfrontácie, ale počas súboja sa strhla bitka a Bonaparte ho zastrelil. Po smrti nasledovalo verejné pohoršenie, najmä keď bol Pierre Bonaparte oslobodený z vraždy. Viedlo to dokonca k množstvu násilných demonštrácií.

Zdroj: profimedia.sk

To však nie je dôvod, prečo je Victorov hrob taký populárny. Súvisí to skôr so samotným pamätníkom. Ten je často nazývaný ako "najsexi hrobka na cintoríne", pretože pozostáva zo sochy samotného nebohého v životnej veľkosti, ktorú vytvoril Jules Dalou. Postava leží na chrbte, s roztvoreným kabátom a klobúkom položeným pri nohách. Zvláštnym detailom sú Noirove čiastočne rozopnuté nohavice. Hovorí sa, že ženy, ktoré navštívia hrob, dajú postave do klobúka kvetinu a pobozkajú ju na pery, si do roka nájdu manžela.

Zdroj: profimedia.sk

Existuje tiež legenda o tom, že socha prináša plodnosť. Mnoho ľudí tomu zdanlivo verí, pretože zatiaľ čo väčšina podobizne zoxidovala, kov na perách, chodidlách a nohaviciach je stále lesklý. Skutočnosť, že Victor bol v čase svojej smrti ženatý, inšpirovala myšlienku lásky a plodnosti. Socha je dnes jednou z najnavštevovanejších na cintoríne, dokonca ju pred pätnástimi rokmi ohradili, aby zabránili ľuďom dotýkať sa jej jednotlivých častí. Príliš to však nepomohlo, pretože ohrada bola kvôli protestom ženskej populácie v Paríži zbúraná.