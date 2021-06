FOTO Spoveď bývalej prostitútky: Denne som brala toľko klientov, až to moje telo nezvládlo

Maeve Moonová z Manchestru sa pred rokmi presťahovala do Ameriky vďaka sugar daddymu, ktorému robila spoločnosť. Tam začala svoju kariéru ako eskort a pokračovala aj napriek tomu, že jej to ničilo fyzické aj duševné zdravie.V súčasnosti ponúka ženám online kurzy na webe Profit From Trauma a snaží sa ich odhovoriť od toho, aby sa vydali rovnakou cestou ako ona len kvôli vidine "rýchlych" peňazí. "Spočiatku som účtovala 150 libier (174 eur) za hodinu. Pamätám si, ako mi (klient) odovzdal týchto 150 libier a ja som vošla do izby svojich spolubývajúcich. Robila som na študentskom internáte a týmito peniazmi som si klepala po ruke. 150 libier nie je absolútne nič, absolútne nič. Ale keď ste zvyknutí pracovať za arašidy, 150 libier je výhra," hovorí o svojich začiatkoch.

Netrvalo však dlho a prvotné vzrušenie pominulo. Fyzické nároky priemyslu začali mať vplyv na Moonovej každodenné fungovanie. "Chudla som a prestala som mať sebaúctu, dovolila som ľuďom, aby mi robili stále horšie veci." Zákazníkom dovolila, aby boli voči nej násilní. "Začala som byť závislá na peniazoch a bolo to stále horšie a horšie a horšie. Brala som viac klientov, ako moje telo za deň zvládlo, a to som robila šesť alebo sedem dní v týždni," pokračuje.

Na konci roku 2019 dostala Maeve zápalové ochorenie panvy, otravu meďou a dokonca si vybudovala závislosť na marihuane. Rozhodla sa, že sa vráti späť do rodnej Británie a svoju minulosť hodí za hlavu. Založila instagramovú stránku @profit_from_trauma spolu s Youtube, TikTok a Spotify účtom. Podľa jej slov by si mal každý človek, ktorého láka sexuálna práca, vopred uvedomiť, či by to robil aj bez balíka peňazí, ktorý za to dostane.

"Viem, že táto logika platí pre väčšinu pracovných miest, ale väčšina pracovných miest nie je tak fyzicky a intímne rušivá a z dlhodobého hľadiska psychologicky a potenciálne fyzicky škodlivá ako sexuálne práce. Či už je to online alebo osobne, ide o intímnu výmenu energie, ktorá je zvyčajne jednostranná (sexuálny pracovník > klient)," dodala Moonová. Mladé dievčatá vyzvala, aby dôkladne zvážili škody, ktoré im takáto práca môže spôsobiť. Medzi následky prostitúcie podľa nej patrí napríklad post-traumatická stresová porucha alebo strach z intímnych stykov či dotykov.