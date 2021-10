Bločky, cenník a riadne platenie daní: Poslanec OĽaNO chce legalizovať prostitúciu!

Podľa poslanca by sa k ženám, poskytujúcim platené sexuálne služby, pristupovalo rovnako, ako k bežným živnostníčkam. "Každý vie, že nelegálna prostitúcia je problém, ale nikto ho nerieši," povedal Šudík pre TV JOJ.

Jeho myšlienka je taká, že prostitútky by mali cenník a zákazníkom by vydávali bločky. "Prostitútky by sa mali právo obrátiť nielen na políciu, ale mali by hradené každomesačné vyšetrenie lekárom," povedal. V legalizácii prostitúcii vidí boj proti tej nelegálnej a vynútenej.

Ako zdôraznil, dnes podľa súčasnej legislatívy totiž prostitúcia nie je ani povolená, ale ani zakázaná. Vo viacerých krajinách Európskej únie však už podľa jeho slov isté úpravy v tomto smere fungujú.

Zdroj: Getty Images

Budú platiť riadne dane

V legalizácii prostitúcii vidí aj financie, ktoré by takto plynuli do štátnej pokladnice. Hovoriť majú o tom dokonca samotné ženy. "V súčasnosti sa sexbiznis odhaduje na približne 90 až 100 miliónov eur ročne," uviedol. Týmito prostriedkami by sa následne mohlo bojovať proti nelegálnej prostitúcii, ktorú vidí ako problém.

"My si ti nerobme ilúzie, že prostitúcia niekedy prestane existovať. Bude tu vždy a je to iba o tom, či bude legalizovaná, alebo nelegalizovaná," odkázal.

Zdroj: Getty Images

V súčasnom stave nám podľa neho len utekajú dane a samotné vykonávateľky tohto remesla sú zároveň vo väčšom ohrození.

O téme sa chce rozprávať aj so svojimi ultrakonzervatívnymi kolegyňami, medzi ktorými je aj Anna Záborská. Tá v parlamentne aktuálne už po niekoľký raz bojuje za zmeny ohľadne interrupcií.