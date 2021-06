Nová SPRÁVA Pentagónu o nevysvetliteľných javoch: Prehovoril úradník, šokujúce slová

Správa amerických spravodajských služieb konštatuje, že za väčšinou z viac ako 120 stretnutí s neidentifikovateľnými lietajúcimi objektami, ku ktorým došlo za posledné dve desaťročia, nie je armáda ani žiadne pokrokové technológie americkej vlády. Reaguje tak na nevysvetliteľné strety pilotov námorníctva s neidentifikovateľnými lietajúcimi objektami. Vyšetrovatelia pripúšťajú, že je stále ťažké vysvetliť veľa pozorovaných javov vrátane zrýchlenia neznámych objektov, ako aj ich schopnosti meniť smer či ponoriť sa. Jedno z možných vysvetlení, že javmi môžu byť meteorologické balóny alebo iné výskumné balóny, neobstojí vo všetkých prípadoch z dôvodu zmien rýchlosti vetra v čase niektorých interakcií.

Záverečná správa bude podľa denníka The New York Times obsahovať aj utajovanú prílohu. V tej však nebudú uvedené dôkazy, z ktorých by vyplývalo, že ide o mimozemské kozmické lode, preto úradníci pripustili možnosť, že verejnosť bude aj naďalej špekulovať o snahe americkej vlády tajiť údaje o prítomnosti mimozemšťanov.

Zdroj: Getty Images

Mnoho z viac ako 120 incidentov pochádza od personálu námorníctva. Správa tiež skúmala incidenty zahraničných vojsk za posledné dve desaťročia. Pracovníci spravodajských služieb sa domnievajú, že prinajmenšom niektoré zo vzdušných javov mohli byť spôsobené experimentálnou technológiou konkurenčnej sily, najpravdepodobnejšie Ruska alebo Číny. Podľa anonymného vysokého predstaviteľa americkí úradníci vedeli, že nejde o tamojšiu technológiu. Povedal, že medzi spravodajskými a vojenskými predstaviteľmi boli obavy, že Čína alebo Rusko experimentujú s hypersonickou technológiou. Rusko intenzívne investuje do hypersoniky a verí, že táto technológia mu poskytne možnosť vyhnúť sa americkej technológii protiraketovej obrany. Čína tiež vyvinula hypersonické zbrane a zaradila ich do vojenských prehliadok. Ak by išlo o čínske alebo ruské lietadlá, znamenalo by to, že hypersonický výskum týchto dvoch mocností ďaleko predbehol americký vojenský vývoj.

Zdroj: Getty Images

Záhadné objekty na oblohe skúma pracovná skupina

Pentagón zhromažďuje správy o stretoch s neidentifikovateľnými lietajúcimi objektami už viac ako trinásť rokov v rámci málo známeho programu na identifikáciu pokročilých leteckých hrozieb. Program analyzoval radarové údaje, videozáznamy a účty poskytnuté pilotmi a vyššími dôstojníkmi námorníctva. Program sa začal v roku 2007 a bol z veľkej časti financovaný na žiadosť Harryho Reida, nevadského demokrata a člena Senátu. Oficiálne bol ukončený v roku 2012, keď sa podľa Pentagónu minuli financie. Ale po zverejnení článku New York Times v roku 2017 o programe a kritike predstaviteľov programu, že vláda neprichádza so správami o leteckých javoch, Pentagón minulé leto spustil program v podobe pracovnej skupiny pre neidentifikované letecké fenomény. Úlohou pracovnej skupiny bolo "detekovať, analyzovať a katalogizovať" pozorovania zvláštnych objektov na oblohe, ktoré by mohli predstavovať hrozbu pre národnú bezpečnosť. Minulý rok sa zákonodarcom podarilo presadiť zákon, podľa ktorého musí vláda predložiť nezaradenú správu o tom, čo vie o neidentifikovateľných lietajúcich objektoch. Správa bude zverejnená tento mesiac.