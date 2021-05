KORONAVÍRUS Eurokomisia aktualizovala pravidlá v oblasti obmedzenia voľného pohybu

Komisia pripomenula, že epidemiologická situácia v členských krajinách sa zlepšuje a vakcinačné kampane napredujú. EK navrhla, aby členské štáty postupne zmierňovali cestovné opatrenia - a to najmä pre držiteľov digitálnych osvedčení EÚ o COVID-19, takzvaných COVID pasov.

Exekutíva EÚ navrhla aktualizovať spoločné kritériá pre rizikové oblasti a zaviesť mechanizmus "núdzovej brzdy". Návrh obsahuje aj osobitné ustanovenia o deťoch na zabezpečenie celistvosti rodín počas cestovania a štandardnú dobu platnosti testov. Pri rodinnom cestovaní by maloleté osoby mali byť vyňaté z karantény ak ich rodičia karanténu absolvovať nemusia. Deti do šiestich majú výnimku z testovania súvisiaceho s cestovaním.

Hlavné aktualizácie spoločného prístupu k cestovným opatreniam v rámci Únie vychádzajú z farebného semaforu, ktorý zverejňuje Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Plne zaočkované osoby, ktoré sú držiteľmi COVID pasov, by mali byť vyňaté z testovania súvisiaceho s cestovaním alebo pobytom v karanténe po 14 dňoch od podania poslednej dávky. To by sa malo vzťahovať aj na uzdravené osoby, ktoré dostali prvú dávku dvojdávkovej vakcíny.

Držitelia COVID pasov, ktorí prekonali COVID-19, by mali byť vyňatí z testovania súvisiaceho s cestovaním alebo karantény počas prvých 180 dní po pozitívnom PCR teste. Aj osoby s platným PCR testom, ktoré sú držiteľmi COVID pasov, by mali byť vyňaté z požiadaviek na karanténu pri cestovaní. Komisia navrhuje štandardnú dobu platnosti testov: 72 hodín pre PCR testy a - ak ich členský štát akceptuje - 48 hodín pre rýchle antigénové testy.

Mechanizmus núdzovej brzdy znamená, že členské krajiny EÚ môžu znovu zaviesť cestovné obmedzenia aj pre už zaočkované osoby a ľudí, ktorí prekonali chorobu v prípadoch náhleho zhoršenia epidemiologickej situácie alebo vysokého počtu prípadov nových infekčnejších variantov vírusu.

Komisia spresnila, že aj naďalej platia usmernenia cestovateľského semaforu. Cestujúci zo zelených oblastí nepocítia žiadne obmedzenia. Pre cestujúcich z oranžových oblastí môžu iné členské štáty EÚ vyžadovať test pred odletom (PCR alebo antigénový test) a pre cestujúcich z červených oblastí platí aj možnosť karantény pokiaľ si pred odchodom nevybavia testovanie. Komisia cestujúcich z tmavočervených oblastí dôrazne odrádza od nepodstatného cestovania.

EK s ohľadom na epidemiologickú situáciu a pokrok v očkovaní pri cestovateľskom semafore navrhla upraviť prahové hodnoty ECDC. Pre oblasti označené oranžovou farbou navrhuje zvýšiť hranicu 14-dennej kumulatívnej miery hlásenia prípadov COVID-19 z 50 na 75 prípadov na 100.000 osôb. V prípade červených oblastí navrhla upraviť rozpätie zo súčasných 50 až 150 na 75 až 150 prípadov na 100.000 osôb.

Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders v správe pre médiá upozornil, že klesajúci trend počtu nových infekcií dokazuje úspech očkovacích kampaní v EÚ. Pripomenul, že členské štáty pomaly rušia obmedzenia zavedené na domácom trhu a aj v oblasti cestovania a spresnil, že EK chce, aby štáty postupné rušenie obmedzení koordinovali aj s prihliadnutím na COVID pasy.