KORONAVÍRUS Švédsko ohlásilo postupné uvoľňovanie obmedzení súvisiacich s pandémiou

ŠTOKHOLM - Niektoré obmedzenia späté s koronavírusovou pandémiou začína uvoľňovať aj Švédsko, a to i napriek tomu, že v boji proti vírusu išlo inou cestou než ostatné krajiny, ktoré zvolili prísnejšie opatrenia, informuje v utorok agentúra DPA.

Od utorka sa v krajine okrem iného opäť môže na jednom miestne zhromaždiť viac než osem ľudí. Vo vnútorných priestoroch so stálymi miestami na sedenie, ako sú napríklad kiná, sa môže nachádzať 50 osôb, pričom na vonkajších podujatiach sa môže zúčastniť do 500 návštevníkov. Na vonkajších športových aktivitách, ako je napríklad beh, sa môže zúčastniť 150 pretekárov. Reštaurácie tiež môžu zostať otvorené dlhšie než predtým, teda do 22.30 h, aj keď pri jednom stole môžu sedieť len štyria ľudia, píše DPA. Ide o prvé kroky na päťbodovom pláne, ktorým chce švédska vláda zmierniť opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu počas leta.

Miera výskytu nákazy v Švédsku je stále pomerne vysoká v porovnaní s väčšinou Európy. Situácia v súvislosti s infekciou sa však vyvíja správnym smerom, vyhlásil minulý týždeň švédsky premiér Stefan Löfven. Ako dodal, ak sa bude situácia naďalej takto dobre vyvíjať, k ďalšiemu uvoľneniu opatrení dôjde v tejto škandinávskej krajine v júli.