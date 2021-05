FOTO Z Titanicu vraj vyhodili odkaz vo fľaši predtým, než sa potopil: Toto sa v ňom píše!

Na internete sa objavil odkaz objavený v kanadskom New Brunswicku v roku 2017. Z jeho obsahu vyplýva, že ho napísala dvanásťročná Francúzka Mathilde Lefebvreová, ktorá spolu s mamou cestovala na palube Titanicu do New Yorku za svojím otcom a súrodencami. Dievča pravdepodobne hodilo fľašu so správou do vody ešte predtým, ako loď narazila do ľadovca.

"Hodím túto fľašu do oceánu uprostred Atlantiku. O pár dní by sme mali doraziť do New Yorku. Ak ju niekto nájde, povedzte to rodine Lefebvrových v Lievine," stojí v odkaze, ktorý už analyzovali odborníci z Université du Québec.

Doteraz však nedokázali vysvetliť, či naozaj ide o odkaz napísaný v roku 1912 na palube slávneho parníka alebo je to všetko iba šikovný podvod. "Pleseň na fľaši a chemické zloženie skla zodpovedajú technológiám používaným pri výrobe tohto druhu fliaš na začiatku 20. storočia," uvádza člen výskumného tímu Nicolas Beaudry, čím dáva za pravdu teórii o tom, že fľaša skutočne skončila v oceáne krátko predtým, než došlo k potopeniu Titanicu.