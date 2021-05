Nevesta je zúfalá! Po zážitkoch s budúcou svokrou váha, či sa vôbec vydá: TOTO bola posledná kvapka

Nemenovaná žena opisuje na Reddite svoje skúsenosti s nastávajúcou svokrou, ktorá sa snaží vstupovať do každého rozhodnutia mladého páru. Všetko sa začalo minulý rok, keď si dvojica naplánovala svadbu v Taliansku, kam chceli pozvať 16 svojich najbližších priateľov a rodinu. Pandémia však zrušila všetky plány a nakoniec preložili termín svadby na tento september. Medzitým sa v minulý rok v decembri stala z nastávajúcej nevesty mamička a predčasne priviedla na svet svoje prvé dieťatko. „Bábätko je, našťastie, v poriadku, ale už keď som bola v nemocnici, snúbencova mama si neodpustila pripomienky a opakovala mi, že dieťa sa narodilo predčasne iba preto, lebo som robila počas tehotenstva všetko zle,“ píše žena.

Napätie sa stupňovalo, keď sa jej budúca svorka presťahovala bližšie k ich domu a začala ich veľmi často navštevovať bez toho, aby sa vopred ohlásila. „Veľakrát som ju požiadala, aby aspoň zavolala, ale zbytočne.“ Neskôr vraj začala riešiť aj veci ohľadom svadby a niekoľkokrát nastávajúcim manželom zopakovala, že by si mali všetko nanovo premyslieť. Spýtala sa ich aj to, či nebudú ľutovať, že vyhodili kopu peňazí za svadbu, na ktorú nebudú v dobrom spomínať.

Budúcu nevestu však úplne dorazilo, keď prebrala iniciatívu aj nad ďalšími záležitosťami a jedného dňa priniesla oblečenie pre bábätko na svadbu. „Namietala som, že si šaty pre seba aj pre dieťa šijem sama, ale povedala mi, že som nevďačná a pripomenula mi, koľko ju to stálo a s plačom odišla.“ Vzápätí sa posťažovala synovi a ten sa osopil na snúbenicu, aby sa ovládala, pretože matka je veľmi nešťastná, keď sa k nej takto správa. „Napriek tomu, že som ho prosila, aby ma podporil, pretože som sa vzdala kontroly nad ostatnými plánmi, neurobil to. Požiadala som ho, aby mi povedal, ako si to vôbec predstavuje s celou svadbou, ale odpoveď som nedostala.“

Väčšina užívateľov kritizovala najmä budúceho manžela a mnohí apelovali na mladú ženu, aby prehodnotila svoje rozhodnutie vstúpiť s ním do manželstva. „Premysli si, či sa chceš oženiť s mužom, ktorý je už ženatý s jeho matkou. Stále máš čas,“ napísal jeden z nich. „Ak tvoj snúbenec nestojí na tvojej strane už teraz, nebude na nej ani potom,“ pridáva sa iný. „Zváž, či si tohto chlapa vezmeš a urob to skôr, ako bude neskoro. On a jeho mama si ťa zaslúžia a ty si zaslúžiš niečo lepšie.“