Pracujete dlhšie ako máte? Vedci varujú, môže vás postihnúť táto katastrofa

Autori správy prišli k záveru, že v roku 2016 zomrelo na mozgovú mŕtvicu alebo kvôli srdcovým ochoreniam spojeným s nadmerným množstvom odpracovaných hodín odhadom 745 000 ľudí. To je o takmer 30 percent viac než v roku 2000. "Práca 55 hodín týždenne a viac je vážne hazardovanie so zdravím," vyhlásila Maria Neiraová, riaditeľka oddelenia verejného zdravia, životného prostredia a sociálnych vplyvov na zdravie vo WHO. Vedci by boli radi, aby výsledky výskumu priniesli väčšiu ochranu pracovníkov.

Zdroj: thinkstockphotos.com

WHO a ILO odhadujú, že v roku 2016 zomrelo na celom svete 398 000 ľudí v dôsledku mŕtvice a 347 000 ľudí na srdcové choroby, ktoré sa u nich prejavilii ako dôsledok toho, že pracovali 55 hodín týždenne a viac. Štúdia konštatuje, že takto dlhá pracovná doba zvyšuje riziko mŕtvice o 35 percent a riziko úmrtia na ischemickú chorobu srdca o 17 percent v porovnaní s ľuďmi, ktorí týždenne pracujú 35 až 40 hodín. Ďalej z nej vyplýva, že najviac obetí ochorení z nadmiery práce tvorili muži (72 percent) a ľudia v strednom veku alebo starší pracovníci. Vplyv prepracovanosti sa u nich prejavil častokrát neskôr, niekedy i desiatky rokov po tom, čo si dlhú pracovnú dobu odpracovali.

Zdroj: Getty Images

Autori výskumu, ktorý bol zverejnený v odbornom magazíne Environment International, skúmali vplyv množstva odpracovaných hodín na ľudské zdravie v 194 krajinách sveta v rokoch 2000 až 2016. Medzi najviac postihnuté oblasti podľa nich patria oblasti juhovýchodnej Ázie a západného Tichomoria vrátane Číny, Japonska a Austrálie.

Hoci sa správa nezaoberá obdobím pandémie covidu, WHO sa obáva, že nárast množstva práce odvádzanej na diaľku a globálne spomalenie ekonomiky by mohli mať za následok ďalšie zhoršenie situácie. "Súčasná pandémia výrazne zmenila spôsob, akým mnoho ľudí pracuje. Práca z domu sa stala normou v mnohých priemyselných odvetviach, častokrát zmazala hranice medzi domovom a prácou. Okrem toho mnohé podniky boli prinútené obmedziť alebo ukončiť prevádzku, aby ušetrili. V dôsledku toho mnohí ľudia, ktorí zostali na výplatnej listine, pracujú viac hodín. Vlády, zamestnávatelia a pracovníci musia spolupracovať, aby sa dohodli na limitoch, ktoré ochránia zdravie pracovníkov," uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.