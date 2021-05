PROGNÓZA šéfa Booking.com, ktorá nepoteší: Ak sa chystáte na dovolenku do zahraničia, čakajte toto!

Mnoho leteckých spoločností vlani výrazne obmedzili počet lietadiel v prevádzke kvôli zákazu cestovania v dôsledku pandémie. Napriek vysokému dopytu ale zostáva značná neistota okolo ďalšieho vývoja, čo aerolinkám komplikuje plánovanie pri návrate lietadiel do vzduchu. "Je tu obrovský dopyt. Každý by chcel cestovať, ale my všetci to chceme robiť bezpečne," povedal Fogel. Súhlasí s ním aj analyzik John Grant z firmy OAG, ktorá poskytuje dáta o cestovnom ruchu vo svete. Podľa neho možno očakávať i citeľný rast cien leteniek, akonáhle sa skončia cestovné obmedzenia. Algoritmy v aerolinkách zaznamenajú zvýšený záujem a podľa toho zvýšia ceny.

Cestovným agentúram komplikujú plánovanie aj nejasnosti ohľadom očkovania. Zatiaľ totiž nie je jasné, ako si budú jednotlivé štáty uznávať vakcíny aplikované v iných krajinách, najmä pokiaľ ide o rôzne kontinenty. To isté platí o testovaní. Šéf Booking.com sa domnieva, že by v tomto smere pomohol jednotný systém. "Toľko rôznych ľudí v toľkých rôznych vládach hovorí o rôznych programoch. Ale momentálne tu nie je nič, čo by bolo jednotné, takže je to naozaj mätúce," podotkol.

Dvojstupňová spoločnosť

V súčasnosti sa testuje niekoľko postupov, vrátane očkovacích pasov, ktoré presadzuje napríklad Medzinárodné združenie pre leteckú dopravu (IATA). Niektoré aerolinky už túto možnosť začali skúšať. Európska únia medzičasom pracuje na tom, aby do letných dovoleniek boli k dispozícii digitálne covidové pasy. Myšlienka, aby mohli cestovať tí, ktorí sú už proti covidu-19 zaočkovaní, sa ale ukázala ako problematická. Ľuďom sa nepáči, že by mali existovať dve skupiny obyvateľov, z ktorých jedna si bude užívať určité výhody. Varoval pred tým napríklad britský úrad pre rovnoprávnosť, podľa ktorého by taký postup mohol vytvoriť dvojstupňovú spoločnosť, kedy by svoje práva mohla plne využívať len časť ľudí.

To je názor, ktorý podporuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ale Fogel nie. "Je pravda, že keď nie ste očkovaní, tak možno nebudete môcť prísť do krajiny, ktorá používa tento prístup. S tým ale nemám problém, pretože máme nejakú inú alternatívu? Že tam nebude môcť prísť nikto? To mi nedáva zmysel," vyhlásil. Existujú štáty, do ktorých ľudia nemôžu pricestovať, ak sa nepreukážu, že nie sú očkovaní napríklad proti žltej zimnici. "Nie je nič zlé na tom, keď sa používa technológia, ktorá preukáže, že ste bezpečný cestovateľ a ktorá prispeje k tomu, aby sa odvetvie rýchlejšie zotavilo," dodal.