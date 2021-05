Nová zbraň proti KORONAVÍRUSU: Mobilná aplikácia vás upozorní na možnú nákazu, používa ju aj Vlhová!

"Vstup infekcie alebo akéhokoľvek vírusu do organizmus je zásadným narušením celkového vnútorného prostredia. To sa prejavuje zmenou aktivity autonómneho nervového systému, ktorú sme schopní pomocou mySASY monitorovať," uviedol spoluzakladateľ firmy Radim Šlachta. Aplikácia dostáva dáta o srdcovej činnosti z hrudného pásu a vyhodnocuje parameter, pre ktorý experti nazývajú "funkčný vek". Naňho má veľký vplyv napríklad spánok, strava pohyb či stres.

Dôležitým faktorom, ktorý aktuálnu kondíciu ľudskéh organizmus ovplyvňuje, je ale i akékoľvek vírusové ochorenie. "Zo dňa na deň bez vonkajšej príčiny dôjde k zásadnému posunu veku. Človek zrazu zostarne o toľko, o koľko dovtedy v bežnom živote nikdy nezostarol. Ak sa funkčný vek zmení bez nejakých zjavných vonkajších dôvodov dva dni po sebe, tak si potom trúfame užívateľovi odporučiť, aby sa preventívne nechal otestovať," vysvetlil Šlachta, ktorý sa problematike spektrálnej analýzy variability srdcovej frekvencie venuje už zhruba dvadsať rokov.

Aplikácia užívateľa len upozorní na odchýlku, ktorá môže signalizovať možnú nákazu koronavírusom. V súčasnosti sa ale akákoľvek informácia v tejto súvislosti považuje za veľmi cennú. MySASY využíva pri hodnotení nameraných údajov vlastné algoritmy. Podľa dlhodobých skúseností klientov aplikácia upozorní na ochorenie dva až štyri dni predtým, než sa u nich prejavia zjavné príznaky.

Pôvodne sa jej autori podľa Šlachtu nechceli situáciou okolo pandémie profesne venovať, ale kvôli nepriaznivému vývoju začali aplikáciu upravovať tak, aby bola viac použiteľná v praxi. "Keď podobné informácie začali prezentovať niektoré konkurenčné firmy, povedali sme si, že my nechceme na tejto situácii parazitovať. Vzhľadom na to, čo sa deje teraz a špeciálne v ČR, to vnímam ako príležitosť aspoň nejak pozitívne prispieť k vyriešeniu celej situácie," objasnil.

Mobilná aplikácia pomáha najmä športovcom, ktorí si ráno zmerajú srdcovú frekvenciu pomocou hrudného pásu a aplikácia im poskytne informáciu o tréningovej záťaži. MySASY na zvyšovanie výkonnosti používajú aj slovenskí športovci, napríklad biatlonistka Paulína Fialková či olympijský víťaz Matej Tóth. Tento rok ju začala používať aj víťazka svetového pohára v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová.