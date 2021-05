KORONAVÍRUS Tento okres sa stal z najpostihnutejšieho premiantom: Ako to dokázal?!

Práve susedstvo s Českom, ktorého zdravotníctvo bolo ešte pred niekoľkými týždňami kvôli pandémii na pokraji zrútenia a odkiaľ do Bavorska denne dochádzajú za prácou tisíce ľudí, označovali bavorskí predstavitelia a médiá za komplikáciu nemeckého boja s nákazou. "Sme tvrdo zasiahnutí, pretože ležíme medzi Českou republikou a Rakúskom," vyhlásil na konci marca bavorský premiér Markus Söder, keď obyvateľom oznamoval, že so žiadnym uvoľnením do Veľkej noci kvôli nastupujúcej tretej vlne počítať nemôžu. Žiadneho uvoľnenia sa Bavori nedočkali ani neskôr, pretože epidemická situácia sa v celom Nemecku rýchlo zhoršila. Jednou z mála výnimiek je okres Tirschenreuth, ktorý podľa Inštitútu Roberta Kocha (RKI) v sedemdennom priemere vykazoval len 81,9 nového prípadu na 100-tisíc obyvateľov. Susedné bavorské okresy majú tento priemer výrazne cez sto.

Zdroj: profimedia.sk

Úspech Tirschenreuthu púta pozornosť médií. Podľa šéfa okresu Rolanda Grillmeiera už Česko problémom nie je, priaznivý vývoj u susedov tak pocítia aj ďalšie bavorské pohraničné okresy. Tirschenreuth za svoj priaznivý vývoj v súvislosti s pandémiou vďačí najmä vysokej miere kolektívnej imunity. Vedci univerzitných kliník v mestách Regensburg a Erlangen na základe rozboru protilátok v krvi zistili, že s koronavírusom sa stretlo omnoho viac ľudí, než ukazujú štatistiky. Na jedného infikovaného, ktorý bol odhalený testom, pripadajú štyria ďalší, ktorí zachytení nikdy neboli.

Tirschenreuth bol infekciou mimoriadne postihnutý vlani na jar. Vtedy získaná imunita podľa Ralfa Wagnera z kliniky v Regensburgu, ktorý štúdiu viedol, stále ľuďom poskytuje ochranu. Taktiež upozorňuje na nadpriemernú zaočkovanosť tamojších 75 000 obyvateľov. Bavovsko v januári začalo do najpostihnutejších okresov posielať viac vakcín. "Naša zaočkovanosť činí tridsať percent, čo je výrazne nad nemeckým priemerom," uviedol Grillmeier o podiele populácie, ktorá dostala aspoň jednu dávku vakcíny.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Dôležité však bolo aj to, že okres zaviedol podobné opatrenia ako ostatné bavorské regióny. S tým rozdielom, že tak urobil už v januári. "Navštívili sme vtedy veľké firmy, spoločne prerokovali hygienické plány a vykonali vyše 20-tisíc testov," podotkol Grillmeier, ktorý však zároveň varuje, že vývoj pandémie sa môže rýchlo zmeniť. "V malom okrese postačí väčšie ohnisko v jednej škoel alebo firme a sedemdenný priemer rýchlo vyskočí o o 60 či 70 bodov," dodal.