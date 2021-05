KORONAVÍRUS V tomto štáte malo dôjsť k apokalypse, no stal sa pravý opak: Vysvetlenie expertov

AUSTIN - Keď guvernér amerického štátu Texas Gregg Abbott v marci zrušil povinnosť nosenia rúšok, viacerí odborníci predpovedali, že to bude znamenať katastrofu v oblasti verejného zdravia. Teraz, o takmer dva mesiace neskôr, sa stalo to, že počet pozitívnych prípadov klesol zhruba o polovicu a množstvo úmrtí denne klesol ešte výraznejšie. Odborníci sa teraz snažia prísť na to, ako je to možné.

Zatiaľ čo v Texase počet nových prípadov nákazy koronavírusom priebežne výrazne klesá, v štátoch, kde platia omnoho prísnejšie protipandemické opatrenia, sa deje presný opak. Abbottovo rozhodnutie uvoľniť opatrenia kritizoval aj samotný prezident Joe Biden, ktorý ho nazval "neandrtálskym myslením". Miestny predseda demokratickej strany Gilberto Hinojosa zas vyhlásil, že je to extrémne nebezpečné a že "to zabije Texas".

Gregg Abbott Zdroj: TASR/AP/Justin Rex

Jedným z dôvodov, prečo sa tieto hrozivé predpovede nenaplnili, je zrejme to, že praktický dopad Abbottových krokov bol oveľa menej dôležitejší než sa predpokladalo. Väčšina prevádzok v Texase môže fungovať na 75 percent svojej kapacity už od októbra minulého roka, kedy guvernér povolil znovutvoriť bary. Táto situácia sa výrazne líši od iných štátov, kde sú zavedené omnoho striktnejšie pravidlá, no napriek tomu čísla neklesajú. Napríklad v Michigane v ostatných týždňoch zaznamenali až päťkrát vyšší prírastok denných prípadov v porovnaní so začiatkom marca. S výrazným nárastom bojujú aj Maine, Minnesota, Maryland či Washington.

Zdroj: TASR/AP/LM Otero

Experti vo všeobecnosti tvrdia, že nárast počtu infikovaných ľudí sa deje v dôsledku rozsiahleho uvoľňovania opatrení, ako napríklad zrušenie povinnosti nosiť rúško či znovuzavedenie stravovania v interiéroch. To ale očividne neplatí pre už spomínaný Texas. Podľa mnohých vedcov má lockdown nepopierateľný vplyv na šírenie nákazy, no sú aj takí, ktorí si myslia, že existuje len veľmi málo dôkazov o tom, že lockdown pozitívne ovplyvňuje mortalitu či počet prípadov infekcie koronavírusom. Podľa štúdie, ktorá bola vlani v novembri zverejnená v odbornom časopise Nature Human Behaviour, "na zabránenie šírenia vírusu je nevyhnutná vhodná kombinácia nefarmaceutických intervencií, no menej rušivé a menej finančne náročné opatrenia môžu byť rovnako efektívne než tie drastickejšie".