VIDEO V americkom štáte postavili prvý kruhový objazd: Totálny chaos! Keď uvidíte, čo predvádzajú vodiči...

V snahe obmedziť prípadné ďalšie nehody spomedzi zhruba štyritisíc áut, ktoré každý deň prechádzajú cez rušnú cestu na severovýchode Kentucky, urobili úradníci v meste Morehead dopravnú zmenu a na križovatku umiestnili kruhový objazd. Motoristi sú z neho ale poriadne zmätení a nevedia sa v ňom orientovať. Video zachytávajúce dopravný chaos bolo pôvodne uverejnené na Reddite 25. apríla v rámci Subreddit IdiotsInCars. "Pridali kruhový objazd blízko môjho rodného mesta. Tu je príklad toho, ako NEPOUŽÍVAŤ kruhový objazd," napísal jeden užívateľ.

TRAFFIC CHANGES | A project is getting underway at the intersection of Routes 60 & 801 in Rowan Co. at the Bath Co. line. This is a popular route towards Cave Run Lake.



Construction crews will be replacing this four way stop with a mini-roundabout over the next two weeks. #WKYT pic.twitter.com/dawu3VVRcd