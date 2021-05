Mladík neuvoľnil miesto tehotnej žene v autobuse: Čo hovoríte na jeho argument?

LONDÝN - Mladý nemenovaný muž zverejnil na Reddite skúsenosť z cestovania autobusom. Bez okolkov opísal, že odmietol uvoľniť sedadlo tehotnej žene. Podľa jeho názoru je totiž takýto postoj normálny a nerozumie tomu, prečo by práve tehotenstvo malo určovať pravidlá sociálneho správania. Ak si myslíte, že ho užívatelia nešetrili a poriadne mu naložili, mýlite sa.

Neznámy mladík na stránke Reddit, píše, že fyzicky pracuje desať hodín a celý deň stojí na nohách. Prišlo mu preto nefér, keď sa po náročnej šichte usadil v autobuse a začala na neho naliehať tehotná žena, aby jej uvoľnil miesto. Nezabudol tiež pripomenúť, že na neho ešte čakala dvadsaťminútová chôdza zo zastávky domov. "Včera večer nastúpila do autobusu tehotná dáma. Rozhliadla sa a zistila, že už nie sú k dispozícii žiadne voľné miesta. Keďže som bol najbližšie, začala sa na mňa úpenlivo pozerať. Mal som slúchadlá a snažil som sa predstierať, že ju nevidím, ale oslovila ma. Nebol som hrubý, len som jej povedal, že jej neuvoľním miesto, pretože mám za sebou dlhý deň a bolia ma nohy."

Žena začala plakať, vraj je slobodná mamička. Pasažier jej odpovedal, že ho to mrzí, ale tehotenstvo bola jej osobná voľba a nemôže čakať, že na jej životné rozhodnutie budú brať ohľad všetci na okolí. "Žijeme predsa v štáte, kde je dostupná antikoncepcia a potraty, takže neviem, prečo by to mal byť môj problém. Nie je mojou vinou, že sa rozhodla mať dieťa, keď si nemôže dovoliť auto," pokračuje. Starší cestujúci, ktorý bol svedkom tejto výmeny názorov, nazval mladíka bezohľadným punkerom. Namiesto toho, aby sám uvoľnil sedadlo tehotnej žene, však iba otočil hlavu na druhú stranu a všetko ignoroval.

Po príchode domov vyrozprával mladík celý príbeh svojej rodine, ktorá ho za jeho správanie poriadne skritizovala. On ale argumentoval tým, že nerozumie, prečo tehotenstvo určuje, že má niekto nárok na miesto v autobuse. Po zdieľaní príbehu na Reddite sa užívatelia rozdelili na dva tábory. "Nie si nikomu nič dlžný. Len preto, že je nejaká žena tehotná, nemusia sa jej všetci prispôsobovať. Veď mohla o sedadlo požiadať niekoho iného, ale namiesto toho potrebovala vyrobiť scénu," napísal jeden z nich. Ďalší však poznamenal, že mladý muž síce nie je zodpovedný za jej tehotenstvo, ale to ešte neznamená, že nemohol byť trochu milý.