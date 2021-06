FOTO Umelkyňa zažalovala Vatikán: Cirkev sa dopustila toho, čo sama kritizuje

V roku 2019 Alessia Babrowová vytvorila na Anjelskom moste neďaleko Vatikánu graffiti zobrazujúce Ježiša Krista so srdcom a nápisom "Just use it!". Umelkyňa agentúre AP povedala, že od roku 2013 nakreslila s týmto nápisom viac náboženských postáv, napríklad Budhu alebo Pannu Máriu. Posolstvo jej tvorby bolo, že neexistuje jedna absolútna náboženská pravda. „Nie je to otázka peňazí, ale zásady,“ uviedla Babrowová, podľa ktorej sa Vatikán obohatil na jej práci a navyše prekrútil význam jej diela.

Zdroj: SITA/AP

Graffiti zobrazujúce Ježiša Krista v roku 2020 využila vatikánska pošta v sérii známok, ktoré vydala k veľkonočným sviatkom. Podľa umelkyne ju pred vydaním nikto z Vatikánu nekontaktoval. Babrowová tvrdí, že k žalobe, v ktorej žiada odškodnenie vo výške 130 000 eur, pristúpila vzhľadom na neochotu vatikánskych predstaviteľov s ňou seriózne rokovať. Žiadala o stiahnutie známok z predaja, čo vatikánska pošta údajne odmietla.

K žalobe ani k ďalším okolnostiam sa vatikánske úrady nechceli vyjadriť. Šéf vatikánskeho vydavateľstva poštových známok Mauro Olivieri ale ešte skôr uviedol v talianskej tlači, že ho graffiti zaujalo, keď okolo neho prešiel na motorke. Jeho reprodukciou chcel priblížiť vatikánske známky mladším generáciám zberateľov. Podľa odborníka na autorské právo Massima Sterpiho sa Vatikán môže dostať do ťažkostí, ak sa ukáže, že pred použitím diela sa nesnažil vyhľadať a kontaktovať autorku. Zákon dielo chráni, aj keď bolo vytvorené na verejnom priestranstve. „Z hľadiska zákona je vedľajšie, či je dielo vyhotovené na papieri, plátne, na stene či na moste,“ uviedol Sterpi.

Vo vymáhaní vlastných autorských práv je Vatikán, naopak, veľmi aktívny, či už ide o pápežove slová alebo umelecké diela vo vatikánskych zbierkach, uviedla agentúra AP. V minulosti napríklad vatikánske vydavateľstvo žiadalo poplatky od autorov, ktorí vo svojich publikáciách uverejnili kázanie pápeža Benedikta XVI.