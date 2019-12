VIDEO Ľudia v čakárni nechceli tehotnej žene uvoľniť miesto: Neuveríte, čo urobil jej manžel

HEGANG - Tento muž z Číny dojíma celý internet. Spoločne so svojou tehotnou manželkou zašiel do nemocnice, no čakáreň bola plná a jeho žena vo svojom stave už nedokázala dlhšie stáť na nohách. Obetavý manžel zo seba preto urobil ľudskú stoličku a partnerke dovolil, aby si sadla na jeho chrbát. Stačilo pritom, aby sa postavili iní ľudia, ktorí sa tvárili, že ženu nevideli.

Zábery z nemocničnej čakárne na internete dojali milióny ľudí po celom svete. Video zachytáva ženu vo vysokom štádiu tehotenstva, ktorá spoločne so svojím manželom hľadala miesto na sedenie. Všetky stoličky však boli obsadené a ľudia radšej čumeli do mobilo, ako by žene uvoľnili miesto. Jej muž sa preto posadil na podlahu a povedal manželke, aby si sadla na jeho chrbát. Nikto z čakajúcich pacientov ani po tomto geste neponúkol tehotnej žene stoličku. Muž svojej manželke starostlivo podával fľašu s vodou, aby počas dlhého čakania nebola smädná.

Zdroj: Facebook/G2G Play ​

Video zdieľala polícia v čínskom meste Hegang. V príspevku muži zákona kritizovali ostatných ľudí v čakárni, ktorí nečinne hľadeli do svojich telefónov. Niektorí užívatelia však poukázali na to, že na konci chodby boli prázdne stoličky na sedenie. "Žena by odtiaľ nemusela počuť lekára, keď zavolá jej meno," oponujú tomuto argumentu iní. Nech je to akokoľvek, tento muž sa zachoval ako džentlmen a ľudia na internete ho za jeho obetavé gesto pochvaľujú.