Tunisania pokračujú v protestoch: Prezidentovi vyčítajú zásahy voči opozícii

TASR

TUNIS - Tunisania už tretí týždeň protestujú proti zásahom prezidenta Kaísa Saída voči opozícii, kritikom a mimovládnym organizáciám. Do ulíc vyšli aj v sobotu, pričom volali po prepustení politických väzňov, medzi ktorými je väčšina opozičných lídrov. Informovala o tom agentúra AFP.

Obvinenia z autoritárskej vlády

Ľudskoprávne skupiny obviňujú prezidenta Tuniska z toho, že využíva súdy a políciu na potláčanie svojich oponentov a upevňovanie autokratickej vlády jedného muža. Saíd popiera, že by sa z neho stal diktátor alebo že by využíval úrady proti opozícii.

Protestujúci z celého politického spektra v sobotu pochodovali centrom hlavného mesta Tunis, držali transparenty s nápismi ako „Opozícia nie je zločin“ či „Slobodné Tunisko“ a skandovali „ľud chce pád režimu“. Tento slogan sa podľa Reuters stal bojovým pokrikom revolúcie v roku 2011, ktorá odštartovala sériu povstaní známych ako Arabská jar.

Demonštrácii predchádzalo minulotýždňové odsúdenie desiatok politických predstaviteľov, právnikov a podnikateľov na väzenské tresty od piatich do 45 rokov za sprisahanie proti štátu. Ľudskoprávne skupiny označili tento proces za politicky motivovaný.

V apríli tohto roka bolo tiež približne 40 obžalovaných, medzi ktorými bolo množstvo kritikov prezidenta Saída, odsúdených na väzenie až do 66 rokov za údajné sprisahanie namierené proti bezpečnosti štátu a za členstvo v teroristickej skupine.

„Nikdy predtým som v Tunisku nebola svedkom horšej situácie ako dnes... represie, autoritárstvo, nespravodlivosť. Každý, kto kritizuje, vrátane oponentov, novinárov alebo aktivistov, skončí vo väzení,“ citovala agentúra Reuters manželku jedného uväzneného politika.

Odbory vyhlásili štrajk

Vplyvný tuniský odborový zväz UGTT v piatok vyhlásil celonárodný štrajk na 21. januára. Cieľom je vysloviť nesúhlas s obmedzovaním práv a slobôd a požadovať rokovania o mzdách. Prezident Saíd sa v Tunisku dostal k moci v roku 2019. V roku 2021 v krajine presadil rozsiahle zmeny a posilnil svoje prezidentské právomoci, ľudskoprávne organizácie odvtedy upozorňujú na obmedzovanie politických slobôd, napísala agentúra AFP.

Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné

Lyžovačku na Štrbskom Plese odštartovali spolu s prevádzkou novej lanovky
Lyžovačku na Štrbskom Plese odštartovali spolu s prevádzkou novej lanovky
Správy
Samosprávne kraje chcú na jar predstaviť svoj návrh reformy verejnej správy
Samosprávne kraje chcú na jar predstaviť svoj návrh reformy verejnej správy
Správy
Výstava Osobnosti športu TTSK v Západoslovenskom múzeu
Výstava Osobnosti športu TTSK v Západoslovenskom múzeu
Správy

Kauza Slayáda graduje! VIDEO
Kauza Slayáda graduje! VIDEO Vytočená Lacová útočí na politikov, REAKCIA Gröhlinga: Prečo ste TO nepovedali hneď?
Domáce
Ilustračné foto
Meteorológovia varujú: Na celom Slovensku sa môže do konca soboty vyskytnúť hmla
Domáce
Ilustračné foto
Nebezpečenstvo na cestách: Na horskom priechode Šturec padajú skaly, hmla komplikuje dopravu
Domáce
SMUTNÁ SPRÁVA Veriaci na Slovensku v slzách: Zomrel emeritný BISKUP
SMUTNÁ SPRÁVA Veriaci na Slovensku v slzách: Zomrel emeritný BISKUP
Banská Bystrica

Ilustračné foto
Európa je vaším najbližším spojencom, odkázal Tusk Američanom
Zahraničné
V Poľsku odhalili Putinovho
V Poľsku odhalili Putinovho SUPERŠPIÓNA: Neuveríte, ako to celé riadil! CENNÍK Pozrite, koľko a za čo Rusi platili
Zahraničné
Tínedžerke (17) zmutovala bežná
Tínedžerke (17) zmutovala bežná NÁDCHA, z očí jej vytekal hnis! V šoku ostali aj lekári, okamžitá OPERÁCIA
Zahraničné
Nemecká krajne ľavicová populistická
Nemecká strana BSW zmenila svoj názov, skratku si však ponechá
Zahraničné

Lupiči z filmu Sám
Veľký moment pre kultový film Sám doma: Zlodej Marv odmieta byť toho súčasťou!
Zahraniční prominenti
Krutý OSUD Oľgy Feldekovej
Krutý OSUD Oľgy Feldekovej (†82): Rakovina udrela rovno dvakrát... Bola s tým zmierená!
Domáci prominenti
Slovenský spevák si praje
Slovenský spevák si praje netradičný darček: TOTO mu nikto nesplní
Domáci prominenti
Aktualizované Správa o SMRTI Oľgy
Správa o SMRTI Oľgy Feldekovej (†82): Manžel tvrdí, že žije... Nechce prijať pravdu
Domáci prominenti

Tento NEČAKANÝ faktor vám
Tento NEČAKANÝ faktor vám ukáže, či vám hrozí demencia alebo Alzheimerova choroba!
vysetrenie.sk
FOTO Britský baronet hľadá ženu,
Britský baronet ponúka PLAT AJ BÝVANIE: Hľadá ženu, ktorá mu porodí dediča! Podmienky vás posadia NA ZADOK
Zaujímavosti
Levica zabila mladíka priamo
SMRTEĽNÁ chyba! Vyliezol do výbehu LEVICE… a prišiel o život: VIDEO len pre silné povahy
Zaujímavosti
Britka vyhlásila vojnu rodičom:
Britka vyhlásila vojnu rodičom: Deti do reštaurácií NEPATRIA! Nech jedávajú vo fastfoodoch, NIE pri steakoch
Zaujímavosti

Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Súťaž o parádny mikulášský
Chcete vianočný balíček plný dobrôt? Známa značka má pre vás skvelé riešenie
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce

Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Slovenský realitný trh sa mení: Je teraz ideálne predať starší byt?
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Veľká zmena v Slovnafte: Oszkár Világi skončil ako generálny riaditeľ!
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)
Nový obchvat Košíc sprevádza nečakaná kuriozita: Prináša ale aj prekvapivé výsledky! (foto)

Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Lepšiu zbierku parížskych rožkov nenájdete: 20 overených receptov na túto sviatočnú klasiku.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Šťavnaté kuracie stehná s bylinkami. Mäso je tak krehké, že samé odpadá od kosti.
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Bavorské šišky: Nadýchané poklady, ktoré musíte hneď vyskúšať
Výber receptov
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Ako skladovať perníčky, aby nezvlhli? Na toto miesto nepatria!
Skladovanie potravín

FC Košice – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos zo 17. kola Niké ligy
FC Košice – ŠK Slovan Bratislava: Online prenos zo 17. kola Niké ligy
Niké liga
Shiffrinová bude mať čo robiť: Online prenos z 2. kola obrovského slalomu žien v Tremblante
Shiffrinová bude mať čo robiť: Online prenos z 2. kola obrovského slalomu žien v Tremblante
Lyžovanie
Oslabené Michalovce v kľúčovom dueli schytali výprask, Skalicu obrala o výhru penalta z 93. minúty
Oslabené Michalovce v kľúčovom dueli schytali výprask, Skalicu obrala o výhru penalta z 93. minúty
Niké liga
Kritika ľudí po prehratých zápasoch: Slovenský klub reaguje na viaceré komentáre o dlhoch
Kritika ľudí po prehratých zápasoch: Slovenský klub reaguje na viaceré komentáre o dlhoch
TIPOS Slovenská hokejová liga

Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Správy

Tri odbory za päť rokov. Prečo dnes stále viac ľudí skúša mini-kariéry a hľadá „to svoje
Tri odbory za päť rokov. Prečo dnes stále viac ľudí skúša mini-kariéry a hľadá „to svoje"
Pracovné prostredie
Neuveríte, prečo dnes toľko ľudí maká na dvoch frontoch. Side jobs sa stali novým normálom
Neuveríte, prečo dnes toľko ľudí maká na dvoch frontoch. Side jobs sa stali novým normálom
Prostredie práce
To, čo príde v roku 2025, zmení naše kariéry. Globálna ekonomika mieša karty na trhu práce
To, čo príde v roku 2025, zmení naše kariéry. Globálna ekonomika mieša karty na trhu práce
Trendy na trhu práce
10 zručností, ktoré budú v roku 2026 rozhodovať o vašej kariére: Začnite ich rozvíjať už dnes!
10 zručností, ktoré budú v roku 2026 rozhodovať o vašej kariére: Začnite ich rozvíjať už dnes!
Pracovné prostredie

Nová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvorili
Nová nanovakcína: Toto môže byť najväčší posun v onkológii za roky. Agresívne nádory mizli a metastázy sa vôbec nevytvorili
Veda a výskum
Google bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobilu
Google bude tvoj Android telefón aktualizovať častejšie než doteraz. Hlási aj ďalšie zmeny, ktoré sa dostanú do tvojho mobilu
Android
Európska únia ti vráti peniaze, ak si sa stal obeťou podvodu: Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu finančný sektor
Európska únia ti vráti peniaze, ak si sa stal obeťou podvodu: Toto sú zmeny, ktoré zasiahnu finančný sektor
Správy
Tvoj mobil má plné úložisko a reaguje pomaly? Android ukrýva trik, ktorý okamžite uvoľní stovky megabajtov a niekedy aj gigabajty
Tvoj mobil má plné úložisko a reaguje pomaly? Android ukrýva trik, ktorý okamžite uvoľní stovky megabajtov a niekedy aj gigabajty
Android

Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pantone farbu roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias

Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Izbové rastliny
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
6 dôležitých pravidiel pri kúrení drevom! Ak ich dodržiavate, kúrite účinne, ekologicky, a pritom najlacnejšie
Vykurovanie
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Údržba a opravy
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Náradie a stroje

Vianočný večierok plný prekvapení: Stretla som jeho bývalú a zistila pravdu o nevere
Partnerské vzťahy
Vianočný večierok plný prekvapení: Stretla som jeho bývalú a zistila pravdu o nevere
V Poľsku odhalili Putinovho
Zahraničné
V Poľsku odhalili Putinovho SUPERŠPIÓNA: Neuveríte, ako to celé riadil! CENNÍK Pozrite, koľko a za čo Rusi platili
Kauza Slayáda graduje! VIDEO
Domáce
Kauza Slayáda graduje! VIDEO Vytočená Lacová útočí na politikov, REAKCIA Gröhlinga: Prečo ste TO nepovedali hneď?
Tínedžerke (17) zmutovala bežná
Zahraničné
Tínedžerke (17) zmutovala bežná NÁDCHA, z očí jej vytekal hnis! V šoku ostali aj lekári, okamžitá OPERÁCIA
Putina vítali v Indii
Zahraničné
Putina vítali v Indii kráľovsky: VIDEO Ľudia ho oslavovali ako BOHA! TOTO ale nečakal, vykoľajila ho OTÁZKA novinárky

