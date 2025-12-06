Nemecká strana BSW zmenila svoj názov, skratku si však ponechá

BERLÍN - Nemecká ľavicová strana Aliancia Sahry Wagenknechtovej v sobotu zmenila svoj názov. Na straníckej konferencii delegáti rozhodli, že od 1. októbra budúceho roka ponesie názov Aliancia pre sociálnu spravodlivosť a ekonomickú rozvážnosť. Skratku BSW odvedenú od pôvodného názvu strany v nemčine - Bündnis Sahra Wagenknecht - si však strana napriek premenovaniu ponechá. Upozornila na to agentúra DPA.
BSW sa premenovaním snaží prekonať prepojenie so svojou zakladateľkou Wagenknechtovou, ktorá ju založila začiatkom roka 2024 po odchode zo strany Ľavica. DPA BSW označuje ako ekonomicky ľavicovú populistickú stranu, ktorá má protiimigračné postoje a proruské sklony. Podľa agentúry sa profiluje ako alternatíva k tradičným nemeckým stranám.
Vo februárových voľbách do Spolkového snemu BSW získala 4,98 percent hlasov. Účasť v novom parlamente jej preto tesne ušla, keďže v Nemecku je pre vstup do dolnej komory legislatívneho zboru potrebný zisk aspoň piatich percent. Strana je súčasťou koaličných vlád v spolkových krajinách Brandenbursko a Durínsko.