Mladíkovi ráno objednali taxík: Hláška dispečera ho totálne odrovnala, objednávku zrušil

Užívateľ Martin sa na stránke Denník taxikára na Facebooku podelil so svojou príhodou. Jedno ráno mu objednala firma taxík, no zrazu mu zavolal dispečer, aby mu oznámil, že majú len elektrické autá. "Spýtal sa ma, ako veľmi sa ponáhľam do Bratislavy, lebo že po ceste bude musieť auto jedenkrát nabiť," píše mladík. Otázka sa mu zdala nelogická, pretože on v Bratislave bol.

Nato mu dispečer oznámil, že objednávku zaevidovali z Košíc. Zrejme došlo k zámene; Martin sa potreboval dostať z ulice Sputnikova a ulica s takýmto menom je aj v Košiciach. Dispečer ho teda požiadal, aby objednávku zrušil.

Z komentárov pod príspevkom vyplýva, že takéto zámeny sú pomerne bežné. "Hej, toto sa stáva. Mne minule došla objednávka z Tesca, tak som tam prišla a čakala na zákazníka. O chvíľu mi nahnevaný zavolal s tým, kde som. Povedala som, že pred hlavným vchodom. Potom sa pozriem lepšie a vidím, že objednávka je od Tesca z Piešťan. Ja som bola na Zlatých pieskoch," zaspomínala si Katarína.