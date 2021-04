Vedci prezradili, ako je to s mortalitou u pacientov s britským variantom KORONAVÍRUSU

Ilustračné foto

LONDÝN - Podľa dvoch nových britských štúdií majú pacienti s takzvaným britským variantom koronavírusu vyššiu vírusovú nálož. Nepotvrdilo sa však, že by táto nákazlivejšia mutácia zároveň mala za následok horší priebeh ochorenia COVID-19 alebo vyššiu mortalitu. Štúdiu tento týždeň zverejnili vedecké časopisy The Lancet Infectious Diseases a The Lancet Public Health.