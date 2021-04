FOTO Archeológovia sú vo vytržení: Objavili ďalšie Pompeje!

V novoobjavenom meste sa našli takmer kompletné múry domov aj izieb. Okrem toho sa našli predmety dennej potreby, prstene, vyobrazenia skarabeov a farebné keramické nádoby, rovnako ako tehly s Amenhotepovou kartušou, teda oválnym rámčekom, do ktorého sa zapisovalo faraónovo meno. "Niektoré múry domov v meste sú tri metre vysoké," spresnil Havás. Na mieste sa tiež našlo mnoho pecí na výrobu skla a fajansy.

Zahi Hawass Unearthed the Lost City of “Aten” https://t.co/io30h4CbDb #Egypt #Archaeology #Egyptology more exclusive footage to be posted later @indyfromspace @yukinegy pic.twitter.com/gxbwBigxiu