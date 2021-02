FOTO Archeológovia v Egypte objavili podivné múmie: Pozrite, čo mali v ústach!

Múmie, ktoré nie sú dobre zachované, boli nájdené v šestnástich skalných hrobkách v areáli chrámu Taposiris Magna. Objavil ich tím archeológov z Egypta a Dominikánskej republiky. Podľa neho boli múmiám do úst vložené zlaté amulety v tvare jazyka, aby v posmrtnom živote mohli prehovoriť pred súdom boha Usira.

Starovekí Egypťania verili, že Usir je bohom podsvetia a sudca mŕtvych. Tento boh bol podľa archeologičky Kathleen Martinezovej zobrazený na pozlátenej kartonáži - materiále vyrobenom z vrstiev sadry, ľanu a lepidla, jednej z múmií. Hlavu ďalšej múmie zdobila kartonáž s korunou, kobrou a rohmi. Na hrudi mala dekoráciu v tvare náhrdelníka, z ktorého visela hlava sokola - symbol boha Hora. Chálid abú Hamdi, vedúci pamiatkarskeho úradu v Alexandrii, uviedol, že pri misii v Taposiris Magna bola objavená aj pohrebná maska ​​ženy, osem zlatých plátov zo zlatého venca a osem mramorových masiek z grécko-rímskej doby.

نجحت البعثة المصرية الدومينيكانية العاملة بمعبد تابوزيريس ماجنا بغرب الإسكندرية، في الكشف عن ١٦ دفنة في مقابر منحوتة

