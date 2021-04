FOTO Zubár vytrhol chlapcovi (10) rekordne dlhý mliečny zub: To je ale gigant!

Ilustračné foto

PETERBOROUGH - Keď dieťaťu vypadne mliečny zub, v mnohých krajinách je zvykom nechať ho pod vankúšom, kým si poň nepríde zúbková víla. Tak to obvykle chodí takmer u všetkých detí. Určite to ale nie je prípad desaťročného chlapca z Kanady, ktorého mliečny zub sa dostal do Guinnessových rekordov.