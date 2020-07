Mávate sny o zuboch? Expert prehovoril, TOTO v skutočnosti znamenajú

KEENE - Každú noc, asi 90 minút po zaspaní, vaše telo vstúpi do spánkového cyklu REM. Počas tohto stavu sa človeku sníva asi päť snov, ktoré po prebudení nedávajú príliš veľký zmysel. Jedným z najbežnejších snov je ten, v ktorom vám vypadávajú zuby. Ukázalo sa, že význam vôbec nesúvisí so zubami.

Akonáhle sa dostanete do spánkovej fázy REM (Rapid Eye Movement), sníva sa vám niekoľko snov. Ak sa týkajú niečoho, čo poznáte, existuje veľká pravdepodobnosť, že si na ne spomeniete aj po prebudení.

Jedným z pomerne známych a opakujúcich sa snov, ktorý poznajú takmer všetci, je pocit, že vám vypadávajú zuby. Tento sen však neznamená, že by ste mali navštíviť zubára. Ukázalo sa totiž, že sen súvisiaci so zubami môže symbolizovať celé množstvo rôznych vecí. "Mohlo by to znamenať, že schopnosť človeka posudzovať emocionálne zážitky je narušená. Keď vám vypadajú zuby, vaše prežitie je v ohrození, rovnako, ako schopnosť jesť, takže sen môže symbolizovať aj ochorenie," vysvetlil psychoterapeut Richard Nicoletti pre Huffington Post.

Zdroj: Getty Images

Pokiaľ sa vám sníva, že niekomu inému vypadali zuby, môže to znamenať, že s dotyčnou osobou máte problém. Pokojne môže ísť aj o nadriadeného v práci. Taktiež to ale podľa Nicolettiho môže podvedome súvisieť so strachom zo starnutia. "Na Západe sa ľudia starnutia boja a čo najviac ho potláčajú. Strata zubov by preto mohla byť grafickým vyjadrením metaforického trestu smrti alebo pripomenutia smrti." Ďalšou teóriou je podľa Freudovej psychológie, že ak sa žene sníva o vypadávaní zubov, podvedome túži mať deti. U mužov to, naopak, môže znamenať, že sa boja kastrácie.