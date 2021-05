FOTO Od Antarktídy sa odlomil najväčší ľadovec na svete: Pozrite na ten kolos!

Rozloha 4320 kilometrov štvorcových robí z A-76 najväčší ľadovec na svete, čím preberá doterajšie prvenstvo od ľadovca označovaného ako A-23A, ktorý má približne 3880 kilometrov štvorcových. Nový velikán sa odlomil od šelfového ľadovca pomenovaného po polárnej prieskumníčke Edith Ronneovej. Názvy ľadovcov vznikajú podľa oblasti, kde boli prvýkrát zaznamenané, číslo určuje ich poradie. Ak sa rozlomí, pridávajú sa ďalšie písmená na koniec názvu.

With an estimated surface of around 4,000 square kilometres, the new #A76 iceberg is roughly ❗️ Half the area of Corsica 🇫🇷 ❗️ One and half times the area of Luxembourg 🇱🇺 ❗️ Close to 80 times the area of Manhattan 🇺🇸 pic.twitter.com/fp5MB3s4iZ

Oddeľovanie nových ľadovcov v tejto oblasti je pomerne bežné, je súčasťou prírodných cyklov a nesúvisí s klimatickými zmenami, uviedol giaciológ Ted Scambos z Coloradskej univerzity. A-76 sa zrejme čoskoro rozpadne na dva až tri kusy.

Meet the new cool kid on the iceberg block: the recently calved #A76 is now the biggest iceberg in the world!



The iceberg was spotted by @BAS_News and confirmed from @usnatice using @CopernicusEU #Sentinel1 imagery.

Here's how it looked on 16 Mayhttps://t.co/GgFk6kIJLv pic.twitter.com/xOVWjidsZw